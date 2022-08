A poche ore dall’inizio dell’Opening Night Live della Gamescom 2022, SEGA ha svelato (per errore) la data di uscita ufficiale di Sonic Frontiers. Il gioco del porcospino doveva essere uno dei grandi protagonisti della serata inaugurale della kermesse tedesca, ma il team giapponese ha pubblicato con largo anticipo il nuovo trailer, che si conclude con la release date. Il video è stato prontamente rimosso da YouTube, ma non abbastanza velocemente da impedire agli utenti di fare screenshot e divulgare appunto la data di uscita.

Come riportato online (e come potete vedere dall’immagine disponibile subito qui in alto), Sonic Frontiers sarà disponibile a partire dall’8 novembre 2022. La data di uscita sarà ufficializzata proprio questa sera, insieme al nuovo trailer che mostrerà probabilmente qualche nuova location del gioco. Il titolo sarà inoltre uno dei grandi protagonisti della Gamescom 2022, tanto che sullo show floor della kermesse teutonica sarà possibile provarlo.

Le prime reazioni alla data di uscita non sono state positive. Tantissimi fan si aspettavano infatti un rinvio, viste le condizioni del gioco: per una buona fetta di persone, amanti del porcospino blu, il titolo semplicemente non rispecchia determinati standard qualitativi. SEGA aveva però espresso un parere contrario, affermando che l’uscita nel 2022 sarebbe stata rispettata a dovere: detto fatto, questo annuncio svela proprio la strategia del publisher e sviluppatore nipponico, ovvero nessun rinvio e release nel periodo indicato inizialmente.

Con l’uscita fissata l’8 novembre 2022, Sonic Frontiers se la dovrà vedere (a livello di vendite) con un altro gioco decisamente molto atteso. Parliamo di God of War Ragnarok, che debutterà il giorno successivo per PS4 e PS5. La fine dell’anno si dimostra ancora una volta decisamente ricca di giochi e forse, analizzando l’intero periodo con quest’ottica, il rinvio di Hogwarts Legacy al 2023 assume decisamente molto senso. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.