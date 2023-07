Manca ancora un bel po’ all’arrivo di Sonic Superstars, nuovissimo capitolo con protagonista la celebre mascotte Sega che, come saprete, è stato annunciato a sorpresa durante l’ultimo Summer Game Fest, e che arriverà sul mercato in concomitanza dell’autunno di questo ricchissimo 2023.

Nel mentre, tuttavia, i fan del velocissimo riccio blu possono però godersi quella che è la nuovissima collection che il publisher nipponico ha immesso, da pochissimo, sul mercato, ovvero la splendida “Sonic Origins Plus”, una collezione contenente 16 giochi classici di Sonic e che, grazie ad Amazon, in queste ore può essere vostra già a prezzo ribassato, grazie ad uno sconto del 15% che abbassa il prezzo dell’edizione PS5 dagli originali 40,99€ a soli 34,99€!

Si tratta, indubbiamente, di un ottimo prezzo per un titolo che non solo è appena arrivato sul mercato ma che, in effetti, include molti dei migliori videogame mai realizzati con protagonisti Sonic e compagni, aggiungendo anzi, anche la possibilità di rigiocare certi giochi con protagonisti del tutto inediti, ovviamente facenti parte della Sonic Family.

I giochi, come detto, sono 16 in totale, ed includono rimasterizzazioni HD anche dei capitoli, ormai, decisamente datati e difficili da reperire (almeno nella loro forma originale), come “Sonic The Hedgehog”, “Sonic 2”, “Sonic 3 & Knuckles” e l’ottimo “Sonic CD”. Ogni titolo è stato rivisto, migliorato, rianimato (dove possibile) per adattarsi alla velocità di gioco delle console di nuova generazione e del refresh rate delle moderne smart TV, rendendo l’esperienza di gioco, anche dei titoli più vecchi, comunque fresca e godibile.

Ciò, tuttavia, non significa che non si possa godere dei titoli proposti nella loro forma originale, tant’è che ognuno di essi è giocabile anche nella cosiddetta modalità “Classica”, permettendovi di giocare con la risoluzione originale del gioco e vite limitate in stile arcade. Non mancano poi anche sfiziosi varianti proposte, talvolta, anche in edizioni passate dei vari giochi, atte a rendere l’esperienza ancor più pepata e coinvolgente, come ad esempio l’ormai nota “modalità Specchio”, che rende la sfida dei vari Sonic decisamente appagante anche per chi conosce a menadito i giochi del riccio Sega.

Oltre a ciò, Sonic Team ha comunque lavorato per rendere questa Sonic Origins Plus un’edizione valevole anche per i giocatori di vecchia data, infarcendo la collection di nuovi sbloccabili da scoprire, nuove sfide contenuti inediti dietro le quinte, e molto, molto di più!

