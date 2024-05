MENO DI METÀ PREZZO per Sonic Origins Plus per PS5, lo paghi appena 17€!

Un'offerta imperdibile è appena approdata su Amazon, destinata a fare felici tutti gli appassionati del celebre porcospino blu di Sega: Sonic Origins Plus Day One Edition per PlayStation 5 è ora disponibile al vantaggioso prezzo di soli 17,33€ anziché il consueto costo di 40,99€, con uno sconto davvero sostanziale del 58%. Non perdete l'opportunità di rivivere le avventure mozzafiato di Sonic, Tails, Knuckles e, per la prima volta in questa edizione, Amy Rose, immergendovi in un mondo di velocità e divertimento senza precedenti.

Sonic Origins Plus Day, chi dovrebbe acquistarlo?

Per chi ama l'atmosfera dei giochi d'antan e per coloro che desiderano rivivere l'incanto dei titoli classici in una veste moderna, Sonic Origins Plus Day One Edition si presenta come un'opportunità unica. Questo titolo è l'ideale per chiunque abbia nostalgia dei gloriosi giorni di Sonic o per chi voglia scoprirli per la prima volta in una definizione impeccabile. Con i quattro indimenticabili giochi di Sonic, ora rimasterizzati e arricchiti da nuove animazioni e contenuti esclusivi, offre ore di puro divertimento sia ai veterani che ai neofiti del mondo videoludico. Grazie alle diverse modalità di gioco, che includono sia quelle classiche con risoluzione originale e vite limitate, sia quelle inedite con vite infinite e una grafica adattata agli schermi HD widescreen, soddisfa appieno sia chi ricerca un'esperienza autentica che chi preferisce un approccio più libero e moderno.

Oltre a ciò, una serie di contenuti sbloccabili, come missioni estreme, modalità Specchio e animazioni speciali, insieme alla possibilità di impersonare personaggi iconici come Sonic, Tails, Knuckles e, per la prima volta, Amy Rose, aggiunge un considerevole valore aggiunto all'esperienza di gioco.

Proposto ad un prezzo incredibilmente accessibile di soli 17,33€, Sonic Origins Plus Day One Edition si presenta come un'occasione da non lasciarsi sfuggire per i possessori di PlayStation 5. Con la sua vasta gamma di contenuti extra e la possibilità di esplorare il mondo di Sonic con nuovi personaggi, questo titolo si rivela un acquisto perfetto sia per i fan di lunga data che per le nuove generazioni desiderose di immergersi nell'universo di Sonic.

Vedi offerta su Amazon