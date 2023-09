Annunciato in occasione della recente Summer Game Fest, Sonic Superstars è il nuovo titolo sviluppato da Sonic Team, e con cui si riporta il celebre riccio Sega nel mondo dei videogame 2D, dopo la recente incursione open world dell’apprezzato e controverso Sonic Frontiers. La cosa curiosa è che, quasi a seguire quello che è il trend dei platform 2D cooperativi tanto caro, almeno negli ultimi anni, al Super Mario di Nintendo, anche questo titolo dedicato a Sonic ed ai suoi amici sarà un gioco co-op 2D, permettendovi così di vivere una veloce e bizzar avventura anche in compagnia.

Ebbene, se siete fan di Sonic, sarete felici di sapere che, su Amazon, è attualmente in forte sconto proprio il preorder del gioco che, in questo modo, è preordonabile a soli 49,99€, ovvero con uno sconto del 17% rispetto agli originali 59,99€, con anche la promessa, da parte di Amazon, che se a prenotazione avvenuta il prezzo dovesse scendere ulteriormente, verrà effettuato un adeguamento automatico sul vostro preorder (la cosiddetta formula “prezzo minimo garantito”).

Sonic Superstars, chi dovrebbe acquistarlo?

Ovviamente consigliato agli storici fan di Sonic, Superstars è in realtà un platform 2D che ci sentiremmo di indirizzare anche a chi, magari, si sente orfano di esperienze di gioco molto classiche, trattandosi, per stessa volontà di Sega, di un gioco che segue ideologicamente il percorso tracciato dai primi (e storici) titoli della serie.

Non solo, perché parliamo, come detto, di un gioco dall’animo coop e che, in tal senso, potrebbe essere un acquisto ideale a chi non sa proprio cosa giocare sul divano e in compagnia visto che – va detto – questo genere di esperienze sono oggi molto rare, quasi del tutto soppiantate dai classici multiplayer competitivi e online.

Per ciò che concerne il prezzo, parliamo dell’occasione migliore presentatasi, ad oggi, sul preorder del gioco e di quello che, senza mezze misure, è il prezzo più basso raggiunto ad oggi da questo titolo. In tal senso non c’è davvero dubbio che si tratti di un’occasione da non perdere, specie in virtù della formula “prezzo minimo garantito” che Amazon applica sul preorder, trattandosi di un prodotto venduto e spedito direttamente dallo store, e senza altri intermediari.

Colorato e pregno di uno stile che, piacevolmente, richiama alle origini del porcospino blu, Sonic Superstars uscirà su tutte le piattaforme il prossimo 17 ottobre e, per questo, vi suggeriamo di approfittare subito del preorder messo a disposizione da Amazon che, scontato com’è, e considerate le garanzie dello store, rappresenta certamente la migliore occasione per acquistare il gioco per qualsiasi piattaforma.

