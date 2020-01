Sonic The Hedgehog: l’account twitter suggerisce l’arrivo di un nuovo gioco?

L’account ufficiale di Sonic The Hedgehog su Twitter ha pubblicato un nuovo video messaggio per ringraziare i fan per tutto il loro supporto negli ultimi anni. Tuttavia, sembra che questo nuovo post nasconda ben di più di un semplice messaggio di ringraziamento, e potrebbe nascondere l’annuncio del prossimo capitolo della saga videoludica del supersonico porcospino blu.

Il social manager e il responsabile delle pubbliche relazioni di Sonic the Hedgehog, Aaron Webber è stato il primo ad aver accennato alla presenza di un messaggio nascosto all’interno del video ringraziamento. Questa dichiarazione ha poi dato il via ai fan che si sono subito messi alla ricerca del messaggio nascosto citato da Webber.

To you, all of you, thank you for making the past several years of Sonic so amazing.

Here's to the next chapter! pic.twitter.com/5YCoQsQLl7

— Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) December 31, 2019