Se siete degli amanti dei giochi SEGA e avete vissuto appieno l’epoca delle sue console, allora conoscerete già Sonic Triple Trouble. Riconosciuto universalmente come uno dei migliori giochi del porcospino blu, il colosso nipponico decise però di tenerlo fuori dai sistemi a 16-bit, limitando così il titolo a girare esclusivamente su Master System e Game Gear. Dopo trent’anni, grazie al lavoro di un gruppo di fan, che ha realizzato una versione apposita per PC, decisamente bellissima e che merita di essere provata.

Ok, non sarà possibile giocarlo su sistemi come il Megadrive, è vero, ma resta comunque un lavoro incredibile. La versione PC di Sonic Triple Trouble è infatti rifatta completamente da zero ed è un vero e proprio remake. Nell’opera, che trovate su GameJolt, sono stati ricreati tutti i livelli originali della versione 8-bit e sono stati inclusi anche nuovi layout per alcuni stage, nemici e molto altro. Un lavoro che ovviamente ha richiesto diverso tempo, ma che finalmente è disponibile gratuitamente per tutti.

Sonic Triple Trouble per PC è ovviamente disponibile gratuitamente e presenta anche tutti i colori originali del Sega Genesis e il supporto al Gamepad. Un vero e proprio remake, che soddisferà praticamente tutti i fan amanti del porcospino blu e non solo: a queste condizioni è praticamente impossibile non decidere di provare il tutto. Se volete però scoprire come funziona al meglio, il video di gameplay che trovate poco più in basso può esservi utile prima di scaricare i file di gioco e gettarvi alla scoperta (o riscoperta) di uno dei migliori giochi mai prodotti da SEGA.

Non è ovviamente finita qui. Sonic Triple Trouble arriverà anche su Android prossimamente. Purtroppo nessuna versione iOS sembra in programma. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutti gli annunci in dirittura d’arrivo e le novità dal mondo dei videogiochi.