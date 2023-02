Anche il mese di febbraio sta per volgere al termine, e non ci possiamo lamentare per niente date le numerose uscite videoludiche a cui abbiamo assistito nelle scorse settimane. Non solo grandi giochi come Hogwarts Legacy, ma anche nuovi hardware come il PSVR 2 hanno debuttato sul mercato attirando la curiosità di molti appassionati. C’è spazio anche per qualche sorpresa come Sons of the Forest, titolo uscito da poche ore e che sta già spopolando in modo incredibile su Steam.

Il nuovo gioco di Endnight Games ambientato nell’universo di The Forest ci riporta a dover sopravvivere in un’isola sperduta e tremendamente pericolosa. Sia da soli che in compagnia di qualche amico dovrete trovare ripari, costruire armi e gadget per la sopravvivenza ed esplorare la mappa open world per scoprire tutti i segreti dell’isola. Tutte basi di gioco molto classiche per il genere, ma questa nuova esperienza sta già andando incontro ad un successo clamoroso.

Al momento Sons of the Forest è uscito in forma di accesso anticipato su Steam, dove sta riscontrando un calore da parte dei giocatori senza pari. Il gioco ha già superato i 250 mila giocatori simultanei, rendendolo uno dei giochi in accesso anticipato meglio recepiti di quest’anno. La cosa impressionante è che, a solamente qualche ora dal lancio del gioco, questi numeri non si stanno stabilizzando e continuano a crescere.

Il binomio survival e PC continua a dimostrarsi di estremo successo, e con questo lancio strepitoso dell’accesso anticipato di Sons of the Forest dimostra come il genere sia ancora estremamente popolare su Steam. Non sappiamo ancora qual è la data di uscita della versione 1.0 del gioco, ma se i numeri dei giocatori si manterranno alti, siamo sicuri che il team migliorerà l’esperienza in modo da rendere il gioco sempre migliore e più completo possibile nei mesi a venire.

