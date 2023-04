La diatriba tra Sony e Microsoft va avanti ormai da parecchio tempo, e le due aziende non sembrano intenzionate a smettere di punzecchiarsi, anzi. Dopo aver affermato più volte che l’acquisizione di Activision Blizzard potrebbe danneggiare il franchise di Call of Duty su PlayStation, Sony ha deciso di entrare ancora più nello specifico, prendendo in causa proprio i videogiocatori e accusando nuovamente l’altro colosso.

Sony ha, infatti, citato articoli di Digital Foundry e VG Tech, i quali comparano le performance di Modern Warfare II su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. L’azienda nipponica ha dunque affermato che “se si riscontrassero anche le più minime modifiche nelle prestazioni del gioco” i giocatori se ne accorgerebbero, iniziando a parlarne in forum, chat e social media.

“I videogiocatori interagiscono con ciascun titolo del franchise subito dopo il suo rilascio, e sono molto attenti al prezzo, alla qualità e alle caratteristiche, oltre a comparare regolarmente la qualità, le prestazioni e le caratteristiche dei loro giochi preferiti tra PlayStation e Xbox”, continua Sony. “Il livello di conversazione sociale che riguarda le console e i giochi è estremamente alto”.

In realtà, è alquanto improbabile che Microsoft provi veramente a sabotare Call of Duty su PlayStation in seguito all’acquisizione, dato che riceverebbe inevitabilmente un forte contraccolpo da parte della community. Piuttosto, sarebbe molto più verosimile che Microsoft e Activision diano la priorità alla versione Xbox dei titoli quando si parla di fixare bug e problemi vari.

Insomma, sembra che la luce in fondo al tunnel di questa questione sia ancora molto lontana. Non ci resta, dunque, che attendere nuove notizie in merito, sperando tutto possa risolversi nel migliore dei modi per entrambi i colossi dell’industria.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.