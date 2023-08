Sony ha recentemente annunciato un accordo indubbiamente importante per l’azienda: l’acquisizione del rinomato marchio di cuffie di fascia alta, Audeze. Fondata a Santa Ana, in California, Audeze è un marchio audio specializzato in cuffie ultra-premium rivolte ad audiofili, appassionati di videogiochi, ingegneri del suono e professionisti della registrazione. L’azienda si distingue per essere un leader nella tecnologia “magnetic planar driver”, la quale garantisce un’esperienza audio eccezionale in diversi contesti d’uso.

Nonostante i dettagli finanziari dell’affare non siano stati rivelati da entrambe le parti, Sony ha chiarito che Audeze manterrà la sua indipendenza dopo l’acquisizione, continuando a sviluppare prodotti per piattaforme di terze parti, oltre che per Sony e, ovviamente, PlayStation.

Seppur non sia ancora chiaro se questo accordo sia a durata indeterminata, o se solo per il tempo necessario per permettere ad Audeze di concludere eventuali contratti di partnership, è comunque positivo sapere che l’azienda continuerà a offrire prodotti anche per dispositivi non appartenenti al mondo Sony, almeno per il prossimo futuro.

Nel comunicato stampa che annuncia questa acquisizione, Hideaki Nishino (User Experience Senior Vice President presso Sony Interactive Entertainment), ha sottolineato che questa mossa riflette la dedizione dell’azienda all’innovazione e all’offerta di un’esperienza audio superiore, ai giocatori PlayStation.

Nishino ha espresso fiducia sul fatto che questa acquisizione contribuirà a migliorare l’esperienza audio per i giocatori, grazie a tecnologie quali il Tempest 3D AudioTech, presente all’interno della PS5.

Soddisfatto dell’accordo è anche il CEO di Audeze, Sankar Thiagasamudram, che ha descritto questa opportunità come un modo unico per espandere il proprio business. Ha previsto che l’acquisizione consentirà ad Audeze di offrire cuffie di altissima qualità agli specialisti del suono e di arricchire l’esperienza dei giocatori di PlayStation. Il comunicato stampa evidenzia come questa collaborazione possa integrare Audeze nell’ecosistema PlayStation, conferendo vantaggi a entrambe le aziende.

È interessante notare che alcuni prodotti audio di Sony, come l’auricolare wireless Pulse Elite e le cuffie wireless Pulse Explore, presentano “magnetic planar driver progettati su misura”, una caratteristica in cui Audeze è esperta. Questo potrebbe suggerire che Sony stia già utilizzando la tecnologia Audeze in alcuni dei suoi ultimi dispositivi ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali a riguardo. In ogni caso, questo accordo potrebbe essere stato in cantiere da tempo, lontano dagli occhi vigili dei media globali.

Per quanto questa acquisizione rappresenti un’ottima notizia per i giocatori di PlayStation, sarà interessante vedere se ci saranno impatti negativi sulla concorrenza nel segmento delle cuffie ultra-premium. Nonostante Sony affermi che non ci saranno cambiamenti sostanziali dopo l’acquisizione, solo il tempo dirà se Audeze sarà in grado di continuare a sviluppare prodotti per diverse piattaforme a lungo termine, o se invece diventerà un’estensione del marchio PlayStation.

Inoltre sarà molto interessante comprendere scoprire se Sony proporrà una serie di prodotti realizzati completamente da Audeze, per i professionisti. Audeze, infatti, da sempre è sinonimo di qualità anche nel settore degli audiofili e degli addetti ai lavori in campo musicale. Le cuffie Audeze, per chi non lo sapesse, hanno un listino prezzi che varia dai 399€ di un modello pensato per il gaming, fino agli oltre 5.000€ per quelli pensati per i professionisti.