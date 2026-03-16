Il mondo del gaming su console fa un passo avanti concreto sul fronte della qualità visiva: Sony si prepara a rilasciare un importante aggiornamento del software di sistema per PS5 che porta con sé una versione evoluta del PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), la tecnologia di upscaling basata sull'intelligenza artificiale pensata specificamente per PS5 Pro. L'aggiornamento, distribuito a partire da domani in Italia, sarà disponibile per il download automatico oppure manualmente tramite le impostazioni di sistema della console. Si tratta di un upgrade che tocca direttamente la qualità dell'immagine percepita dai giocatori, incidendo su stabilità, nitidezza dei dettagli e uniformità delle prestazioni in tutti i titoli compatibili.

Per chi non ha familiarità con il termine, il PSSR funziona in modo analogo al DLSS di NVIDIA o all'FSR di AMD: analizza ogni frame pixel per pixel attraverso reti neurali, ricostruendo l'immagine a risoluzione più elevata partendo da un output nativo inferiore, con un costo computazionale ridotto. La nuova versione affina questo processo con una ricostruzione più precisa, movimenti più stabili e una risposta più rapida ai cambiamenti visivi in-game, riducendo fenomeni fastidiosi come ghosting e flickering — ovvero quegli effetti di "immagine fantasma" e sfarfallio che spesso tradiscono le implementazioni di upscaling meno mature.

Il dettaglio tecnico forse più rilevante per l'industria riguarda le origini di questa evoluzione: l'algoritmo e la rete neurale alla base del nuovo PSSR sono stati sviluppati in collaborazione con AMD nell'ambito del Project Amethyst. Una partnership che non si esaurisce qui: Sony ha confermato che i progressi ottenuti confluiranno anche in un prossimo aggiornamento del FSR (FidelityFX Super Resolution) di AMD, allargando i benefici di questa tecnologia a una platea molto più ampia di giocatori PC e console.

Sul fronte dei titoli supportati, la lista è già sostanziale al lancio. Remedy Entertainment ha integrato il nuovo PSSR sia in Control che in Alan Wake 2. Tatu Aalto, Graphics Technical Director dello studio finlandese, ha sottolineato come la tecnologia consenta "un campionamento probabilistico efficiente senza compromettere la stabilità dell'immagine", con movimenti più nitidi e una migliore coerenza temporale tra i frame. Due titoli già noti per la loro ambizione grafica — Alan Wake 2 in particolare aveva già stupito per l'uso massiccio del ray tracing — che ora guadagnano un ulteriore strato di rifinitura visiva su PS5 Pro.

Square Enix ha aggiornato Final Fantasy VII Rebirth, uno dei titoli di punta del catalogo PS5 Pro. Naoki Hamaguchi, regista del gioco, ha evidenziato come il nuovo sistema gestisca meglio i dettagli sottili come i capelli dei personaggi, riducendo sfarfallio e residui visivi per un'esperienza complessivamente più coinvolgente. Un aspetto non secondario considerando quanto il gioco punti sulla resa emotiva e visiva dei suoi protagonisti.

Il nuovo PSSR risponde rapidamente ai cambiamenti visivi nei giochi, mantenendo i movimenti nitidi e migliorando al contempo la stabilità temporale — Tatu Aalto, Graphics Technical Director di Remedy Entertainment

Konami Digital Entertainment ha annunciato il supporto per Silent Hill 2 e il prossimo Silent Hill f, il cui team ha descritto miglioramenti visibili su elementi ambientali come erba e ombre, dettagli fondamentali per restituire l'atmosfera opprimente del Giappone anni '60 al centro della narrativa del titolo. Ninja Theory ha invece ottimizzato Senua's Saga: Hellblade II, con particolare attenzione agli effetti particellari e ai frammenti, elementi centrali in molte delle sequenze più intense del gioco. Lo studio ha definito questo tipo di ottimizzazione "fondamentale per il proprio modo di fare gaming".

Koei Tecmo porta il nuovo PSSR sia su Rise of the Ronin che sul futuro Nioh 3. Kohei Shibata, produttore di quest'ultimo, ha sottolineato come il nuovo upscaling renda più nitidi i bordi di elementi vegetali nell'open world e mantenga la chiarezza visiva anche durante le frenetiche scene d'azione, tipiche del franchise soulslike. Sul fronte degli RPG occidentali, Electronic Arts ha aggiornato Dragon Age: The Veilguard, con Maciej Kurowski di BioWare che ha confermato miglioramenti significativi nelle modalità Fidelity e Performance senza penalizzare la fluidità dei frame.

Capcom ha adottato la tecnologia su tre titoli distinti: Monster Hunter Wilds, Dragon's Dogma 2 e il recente Resident Evil Requiem. Una copertura trasversale che abbraccia sia il segmento action-RPG cooperativo, dove la stabilità del frame rate è cruciale, sia il survival horror, dove la qualità visiva contribuisce direttamente all'immersione.

Guardando al breve termine, il calendario si arricchisce ulteriormente: Crimson Desert, l'atteso action-RPG di Pearl Abyss, includerà il supporto al nuovo PSSR già al lancio fissato per il 19 marzo. Nelle prossime settimane arriveranno invece le patch per Assassin's Creed Shadows e Cyberpunk 2077, quest'ultimo già ampiamente ottimizzato nel tempo ma sempre pronto ad accogliere ulteriori miglioramenti tecnici. Sony ha inoltre confermato che tutti i titoli PS5 Pro già compatibili con PSSR possono ricevere il nuovo algoritmo oggi stesso, anche senza una patch dedicata degli sviluppatori, con risultati variabili a seconda del gioco — e con la possibilità di disattivare la funzione in caso di artefatti indesiderati.