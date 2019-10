Sony: Atsushi Morita, presidente di SIE Japan Asia, va in pensione

Il presidente di Sony Interactive Entertainment Japan Asia, Atsushi Morita, va in pensione: è il secondo dirigente Sony a ritirarsi, quest'oggi.

Il presidente di Sony Interactive Entertainment Japan Asia, nonché corporate director di SIE, Atsushi Morita, ha annunciato il proprio pensionamento e il conseguente abbandono della società. Kazuhiko Taekda prenderà il suo posto in qualità di corporate director di SIE, ma non è ancora stato annunciato chi sarà il nuovo presidente di Sony Interactive Entertainment Japan Asia.

Morita era in pratica la massima carica di Sony Interactive Entertainment per il territorio giapponese e asiatico: quindi, per quanto non sia mai stato al centro delle notizie per noi occidentali, si tratta di una “perdita” non di poco conto. Questo annuncio arriva inoltre in concomitanza con l’addio di Shawn Layden, presidente di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios.

In una sola giornata due grandi figure di Sony PlayStation hanno lasciato l’azienda, in un periodo molto particolare. Per quanto non vi sia ufficialità, PS5 dovrebbe essere disponibile fra un anno e il suo annuncio dovrebbe arrivare quindi fra non molto tempo. I piani legati alla next-gen saranno per certo già definiti, ma un cambio nei vertici influenzerà in qualche modo la strategia di Sony?

Per ora, in ogni caso, bisognerà attendere per scoprire chi prendere il posto di Morita. Voi cosa ne pensate dell’attuale situazione della società?