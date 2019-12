Sony sarà presente al CES 2020, nuove informazioni su PS5 in arrivo a breve?

Sembra che ci siamo, qualche mese fa Sony aveva dichiarato che non avremmo ricevuto nessun tipo di informazione su PlayStation 5 prima del 2020, e ora, ad un passo dall’entrare in un nuovo decennio sembra che si stia per smuovere finalmente qualcosa.

Con un annuncio pubblicato sul proprio sito ufficiale, l’azienda giapponese ha voluto dichiarare che sarà presente al CES 2020, il più grande evento internazionale dedicato all’elettronica e alla tecnologia di consumo. Il comunicato che si può trovare sul sito recita: “Al CES 2020 Sony svelerà una visione unica del futuro, unendo creatività e tecnologia come mai prima d’ora, per offrire nuove sensazioni ed emozioni.”

Il CES 2020 si svolgerà a Las Vegas dal 7 al 10 gennaio 2020, con la conferenza che terrà Sony che farà da apripista dell’evento. La casa giapponese salirà sul palco del CES il 6 gennaio e sarà possibile seguire la presentazione in streaming direttamente sul sito di Sony.

Vi ricordiamo che stando al fuso orario da noi la diretta sarà trasmessa nella notte tra il 6 e il 7 gennaio alle ore 2.00 del mattino. Siete pronti per assistere al ritorno di Sony sul palco di una fiera del settore? Cosa vi aspettate da questa presentazione, nuovi dettagli su PS5 o un reveal completo della console? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.