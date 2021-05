Sony, Discord e Xbox: KFC Gaming ironizza con il meme perfetto

Come tutti ben saprete, Discord arriverà presto su PlayStation: lo ha confermato giorni addietro Jim Ryan, Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment (cliccate qui per approfondire). Saltato, dunque, l’accordo con Microsoft che aveva proposto ben 10 miliardi di dollari per l’acquisizione della nota piattaforma. Ad intervenire sulla questione, ironicamente, è stata KFC Gaming che ha postato qualcosa di letteralmente esilarante!

Il web, a seguito del disfacimento dell’affare di Microsoft ed il plot twist successivo, ovvero l’annuncio della partnership di Discord e Sony, si è scatenato in commenti ironici per riassumere ciò che è accaduto. Tra questi, però, KFC Gaming ha vinto: nella vignetta postata sull’account Twitter ufficiale dell’azienda, Discord viene rappresentato come il ragazzo tentato da Sony, mentre Microsoft come la fidanzata. Il famoso meme è stato efficace a riassumere, in modo divertente, la questione affaristica. Potrete visionare il meme sopracitato grazie al tweet in calce alla notizia.

L’era di PS5 parte sempre più col botto, con l’arrivo di Discord sulle console PlayStation in arrivo entro il 2022. Al momento, non sappiamo esattamente quando la piattaforma statunitense approderà sulle console di Sony, ma siamo certi che nella seconda metà del 2021 non tarderanno a giungere comunicazioni ufficiali da parte delle due aziende. Pertanto, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division.

Qui di seguito, vi riportiamo un estratto del pensiero di Jim Ryan sulla recente partnership: “Insieme, i nostri team stanno già lavorando duramente per collegare Discord alla vostra esperienza social e di gioco su PlayStation Network. Il nostro obiettivo è avvicinare le esperienze di Discord e PlayStation su console e dispositivi mobili a partire dall’inizio del prossimo anno, consentendo ad amici, gruppi e comunità di passare più tempo assieme, divertirsi e comunicare più facilmente mentre giocano“, ha concluso.