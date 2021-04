Sony e Microsoft annunciano il primo gioco sviluppato insieme

Basta guardarsi indietro agli ultimi anni e si potrà notare come il mercato videoludico ha subito molteplici piccoli e grandi rivoluzioni. Nel corso degli ultimi 5/6 anni abbiamo assistito all’arrivo di una console ibrida come Nintendo Switch, l’arrivo delle esclusive Sony anche su PC, l’esplosione dei servizi in abbonamento a tema gaming, la realtà virtuale e i primi tentativi di proporre piattaforme da gioco completamente destinate al cloud gaming. In tutto questo, mancava ancora un gioco sviluppato dai due colossi dell’industria Sony e Microsoft.

La notizia è davvero molto curiosa e certamente nessuno si aspettava di poter sentire un giorno che Sony e Microsoft hanno unito le forze per sviluppare insieme un videogioco di prossima uscita. Si da il caso che il tutto sta accadendo davvero, con Nyorokko, questo il nome del titolo, che sta prendendo man mano sempre più forma. Parliamo di un titolo free-to-play destinato al mercato mobile che non arriverà prima della prossima estate sui dispositivi iOS e Android.

Al titolo ci sta lavorando ForwardWorks, ovvero una sussidiaria di Sony Interactive, insieme a Microsoft Japan e il tutto sta prendendo vita attraverso l’utilizzo della piattaforma Microsoft Azure PlayFab. Nyorokko si presenta come un gioco multiplayer online asimmetrico con elementi PvP e survival. L’ideatore del progetto, l’attore giapponese Tsubasa Honda definisce il suo titolo più come un particolare esperimento e proprio per questo il titolo sarà reso disponibile solamente in un periodo di tempo limitato di sei mesi.

Anche se non sta venendo sviluppato direttamente dagli studi principali di Sony e Microsoft, questo Nyorokko sta riuscendo ad avvicinare in un solo progetto due compagnie da sempre rivali all’interno dell’industria videoludica in modo indiretto. Chissà che questo non sia solo un caso isolato, e magari da qui in poi i due colossi possano trovare un modo per collaborare a stretto contatto sempre più spesso.