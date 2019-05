Sony e Microsoft: Phil Spencer dice la sua sulla partnership tra i due colossi

Phil Spencer, capo della divisione Xbox, dice la sua per quanto riguarda la tanto acclamata discussione su Sony e Microsoft alleate.

In questi giorni si è parlato molto di Sony e Microsoft, da dopo che abbiamo avuto la notizia inaspettata di una loro partnership per quanto riguarda il cloud gaming. Vi abbiamo anche riportato che questo gioverà ad ambedue le aziende, ma che non influenzerà in nessun modo alla loro ormai continua ed eterna “console war“; che anzi continuerà ad andare avanti proprio come prima con l’arrivo della nuova generazione alle porte.

Numerosi dipendenti della divisione PlayStation hanno espresso la loro disapprovazione per quanto riguarda l’annuncio in questione, ma a quanto pare c’è qualcuno a cui fa di certo piacere notizia del genere, come nel caso di molti videogiocatori e niente di meno che Phil Spencer: il capo della divisione Xbox. Spencer ha pubblicato sul suo profilo Twitter un messaggio, che trovate poco sotto, dove annuncia di essere entusiasta di questa collaborazione tra i due grandi colossi delle console.

Excited about the opportunities ahead with @Sony for us to pursue our mutual gaming ambitions and delight players around the world. https://t.co/3vBuQiruiR — Phil Spencer (@XboxP3) May 16, 2019

“Entusiasti delle opportunità che ci aspettano con Sony per perseguire le nostre ambizioni reciproche di gaming e deliziare in qualche modo i giocatori di tutto il mondo” scrive Spencer in uno dei suoi recenti tweet, in risposta al post dell’annuncio pubblicato dal CEO di Microsoft Corporation Satya Nadella. Non è una novità che Spencer sia d’accordo con questa decisione presa da Microsoft. Vi ricordiamo che da quando Phil Spencer è a capo della divisione Xbox è riuscito a portare l’azienda sotto una luce diversa e migliore.

Intanto, da recenti rumor arrivano nuove voci di corridoio che vedono come protagonista un’altra azienda giapponese famosa pronta sul piede di guerra per stipulare un accordo per quanto riguarda la nuova tecnologia sempre con Microsoft, stiamo parlando di Nintendo; trovate maggiori informazioni nella nostra notizia dedicata.

Se volete delle anticipazioni che riguardano i giochi che Microsoft presenterà alla sua conferenza Xbox che si terrà all’E3 tra pochi giorni, vi consigliamo di leggere la seguente notizia.