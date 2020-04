Sony: esclusive PS4 su PC? Ufficiale solo Horizon Zero Dawn

[product_spec]Avevamo appena parlato di esclusive PS4 che erano pronte per sbarcare su Windows : grazie alle immagini che vedevano Days Gone listato per PC su Amazon French, ci eravamo già visti proiettati nel futuro da PC Gamer con le ex esclusive già installate nell’hard disk dei nostri computer. La smentita di Sony non tarda ad arrivare: l’inserimento nelle liste Amazon French non é stato accurato. L’unico titolo di cui Sony ha parlato ufficialmente é Horizon Zero Dawn.

Una serie di giochi esclusivi Sony, tra cui Days Gone e Bloodborne era stato stata inserita sul portale francese come se il loro porting su PC fosse stato già annunciato ufficialmente, ma Sony ad IGN ha prontamente risposto “Non abbiamo rilasciato nessun comunicato ufficiale che annunci una versione per Windows delle nostre esclusive“. I rumor, come dicevamo anche nell’altro articolo, hanno trovato terreno fertile anche grazie all’ufficialità del remastering di Horizon Zero Dawn che ha dato una bella sferzata al mercato dei giochi per PC. Tuttavia, Sony ci tiene a fare sapere che i giochi verranno via via valutati singolarmente e che questo non é indizio valido per tutte le esclusive.

Quando é stato annunciato che Horizon Zero Dawn per PC, Hermen Hulst, capo del PlayStation Worldwide Studios ed ex managing director della Guerrilla Games, ha espressamente detto: “per essere chiari, rilasciare un titolo AAA Sony su PC, non significa necessariamente che adesso tutti i giochi arrivino su PC. Dal mio punto di vista, Horizon Zero Dawn é una grande idea in questa particolare circostanza“.

Hulst ha poi aggiunto: “Non abbiamo piani per giorni e date [delle uscite per PC] e rimaniamo concentrati al 100% sul nostro hardware dedicato”. Sony smentisce, ma non lascia la porta totalmente chiusa alla possibilità che i suoi giochi possano davvero essere considerati come non piú esclusivi. Noi PC Gamer rimaniamo con orecchie ben aperte, in attesa di sapere con quali titoli Sony rinfoltire la nostra collezione.