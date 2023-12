Sony ha venduto 50 milioni di PS5, il triplo di Xbox nel 2023

PlayStation 5 ha raggiunto la straordinaria cifra di 50 milioni di unità vendute in soli 161 settimane.

Ciò che rende questo risultato ancora più sorprendente è il fatto che PS5 ha affrontato problemi di scorte nei primi due anni, una sfida condivisa da tutte le principali piattaforme, ma che in questo caso Sony è riuscita a superare nel migliore dei modi.

Il Financial Times ha anche offerto uno sguardo alle vendite della concorrenza, confrontando le prestazioni della Xbox Series X|S nel 2023. Sebbene i dati relativi alla Xbox non siano ufficiali, le stime basate su Ampere Analysis suggeriscono che la PS5 ha conquistato quasi il triplo delle case dei consumatori rispetto alla console Microsoft nell'anno corrente. Un trionfo che conferma la dominanza della PS5 nel mercato delle console di gioco, ma che non può non preoccupare la dirigenza Xbox.

Il 2023 è stato un anno particolarmente luminoso per PS5, che ha visto il lancio di esclusive di alto livello, tra cui il magnifico Final Fantasy 16, Marvel's Spider-Man 2 e Horizon Call Of The Mountain, dedicato anche alla realtà virtuale con il supporto del PS VR2. Non solo, abbiamo avuto diversi rilasci su PC, espansioni dal calibro di Burning Shores per Horizon e Valhalla per God of War.

Il 2023 è stato senza dubbio l'anno d'oro di PS5, un periodo in cui ha superato sfide logistiche degli anni precedenti, continuando a offrire ai giocatori esperienze di gioco straordinarie come Spider-Man 2. Insomma, la console Sony si conferma come la piattaforma preferita dai videogiocatori di tutto il mondo.