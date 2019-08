Sony ha comprato Insomiac Games, creatori di Marvel’s Spider-Man

Sony PlayStation ha annunciato di aver comprato Insomniac Games, autori di Marvel's Spider-Man, Ratchet and Clank e Resistance.

La Gamescom 2019 è il momento adatto per i grandi annunci e Sony ha quindi deciso di “sganciare la bomba” tramite i propri social network e svelare al mondo che ha acquistato Insomniac Games, che molti conosceranno in qualità di sviluppatore di Marvel’s Spider-Man, l’acclamata esclusiva PS4 dedicata all’Uomo Ragno.

In realtà, non si tratta di una mossa inaspettata: il gioco dell’Arrampicamuri ha venduto ben 13 milioni di copie in tutto il mondo, diventando l’esclusiva PS4 più venduta in Nord America. Il team è inoltre da tempo legato a Sony in quanto ha sviluppato la serie di Resistance (in particolare i primi tre capitoli numerati) e la serie di Ratchet and Clank. Insomniac ha anche però un passato esterno al colosso giapponese: ha rilasciato alcuni giochi multipiattaforma come Song of the Deep ed Edge of Nowhere, senza poi dimenticare l’escluiva Xbox Sunset Overdrive.

Ora, però, la software house è completamente parte della famiglia PlayStation e diventa quindi il quattordicesimo team first party di Sony Interactive Entertaiment. Il supporto degli sviluppatori per PS5, probabilmente iniziando con il seguito di Marvel’s Spider-Man, è quindi assicurato. Non sappiamo però a che progetto si dedicherà il team.

Diteci, vi fa piacere che Insomiac Games sia ora di proprietà di Sony PlayStation? Quali altri team vedreste bene all’interno della famiglia PlayStation?