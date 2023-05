Quando si parla delle migliori cuffie da gaming, che siano wireless o cablate, non si può fare a meno di citare modelli progettati appositamente per PlayStation 5, mirati a offrire un’esperienza di gioco di un livello superiore rispetto a quanto farebbe una cuffia generica. È per questo che vi informiamo che la Amazon Gaming Week permette di acquistare i tre modelli della gamma Inzone di Sony con sconti fino al 31%.

Si parte dal modello base, ossia il Sony Inzone H3, passando per l’intermedio H7 fino ad arrivare al top di gamma Sony Inzone H9, che abbiamo avuto modo di recensire in passato. I prezzi, al netto dello sconto, sono rispettivamente di 69,00€, 165,14€ e 245,21€. Se si fa un confronto con le poche occasioni che ci sono state in passato, si scopre che il modello più vantaggioso è il meno caro, poiché proposto allo stesso prezzo vantaggioso dell’ultimo Black Friday. Uno sconto che torna dunque dopo circa 7 mesi e di cui non si sa quando verrà riproposto.

Ad ogni modo, anche gli altri due modelli non sono da meno. Le principali differenze che potrebbero servirvi per prendere una decisione informata riguardano pochi ma importanti elementi. La Sony Inzone H3 si caratterizza per la presenza del cavo, che è il motivo principale a renderla meno costosa delle altre, e per l’assenza di un’illuminazione a LED sui padiglioni e per la mancanza della cancellazione attiva del rumore. Non gli manca però l’audio spaziale a 360°, che vi consentirà di rilevare il posizionamento esatto dei nemici grazie appunto a un audio capace di riprodurre i rumori dell’intero ambiente circostante. Se cercate quindi solo la qualità audio e non vi interessano le funzionalità extra, le Sony Inzone H3 sono la scelta ideale, anche in ottica risparmio.

Pur non essendo le top di gamma, le Sony Inzone H7 vantano già il collegamento wireless, che si traduce in un utilizzo più confortevole. Il fatto di non essere cablate rende necessario integrare una batteria, la cui autonomia dichiarata è di 40 ore. Se per voi l’assenza del cavo vale la differenza di prezzo, allora l’offerta su questo modello è molto interessante.

Se all’ottima qualità audio e al collegamento wireless volete aggiungere la cancellazione del rumore attiva e un effetto di illuminazione, utili per darvi quel coinvolgimento in più durante il gioco, allora la top di gamma Sony Inzone H9 è la scelta perfetta. Secondo Sony, l’ANC implementato in questo modello è lo stesso utilizzato dalle Sony 1000X, note per essere leader del settore da questo punto di vista.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

