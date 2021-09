Sony ne è convinta, i videogiochi cresceranno ancora a dismisura

Durante la conferenza della Merrill Lynch Media, Communications & Entertainment, il boss di Sony Pictures Tony Vinciquerra ha risposto ad una domanda sul futuro dell’industria del cinema. Una domanda alla quale Vinciquerra non si è tirato indietro ma è andato a scomodare direttamente PlayStation, ovvero il brand dedicato ai videogiochi del colosso giapponese.

La domanda in questione ha posto l’accento sul futuro della crescita dei film e delle serie TV. Vinciquerra ha risposto citando i videogiochi non a caso, considerando che al momento Sony è proprio interessata a trasportare le sue IP nel mondo del cinema e della televisione. “La forma tradizionale del media ha probabilmente già raggiunto il suo picco e la nuova area di crescita sarà il business dei videogiochi. E chi meglio di noi è già posizionato per questo settore?”, le parole di Vinciquerra. Ed è effettivamente difficile dargli torto, considerando quanto i videogiochi siano cresciuti durante la pandemia da COVID-19.

Vinciquerra ha poi anche dichiarato che dal suo punto di vista il mondo di Sony è destinato a crescere proprio grazie ai videogiochi. “La prossima area di consolidazione sarà il business dei videogiochi”. PlayStation è già cresciuta in questo ambito, anche grazie alle acquisizioni di Insomniac Games e Housemarque. Naturale dunque che anche Vinciquerra veda come futuro della compagnia il settore dei videogiochi come quello più florido. Nelle sue parole, inoltre, si può leggere come PlayStation in realtà proverà molto probabilmente a puntare ad altre acquisizioni di team di sviluppo per arricchire la sua squadra di sviluppatori.

In realtà Sony è anche ben posizionata per quanto riguarda il mondo del cinema e delle serie TV. Nel corso dei prossimi anni infatti arriveranno ben due produzioni importanti, tratte proprio dal mondo delle IP PlayStation: la serie TV di The Last of Us, prodotta da HBO e il film di Uncharted. Considerando poi quanto è esteso il catalogo di first party a livello di videogiochi, è molto probabile che i due titoli di Naughty Dog non saranno l’unico esperimento in cantiere in merito.