In quest’ultimo periodo, Sony è sicuramente al centro dell’attenzione per la vicenda che la vede schierata contro Microsoft nell’affare Activision. Oltre a questo, però, l’azienda ha diversi piani per il futuro che includono sia PlayStation 4 che PS5. In una recente intervista, infatti, Hermen Hulst, capo dei PlayStation Studios, ha parlato proprio di questi programmi.

Foto Playstation

Secondo Hulst, infatti, le politiche di Sony non prevedono l’abbandono di PlayStation 4. I titoli futuri, infatti, arriveranno su entrambe le console attualmente in commercio per l’azienda giapponese. La motivazione di questa scelta è che PS4 ha ancora un grande appeal tra i giocatori con i suoi milioni di utenti ancora attivi sulla console. Ovviamente, il capo dei PlayStation Studios puntualizza che la scelta di avere dei titoli cross-gen non sarà una regola ferrea.

Infatti, con molti titoli già esclusive PS5, Ratchet & Clank: Rift Apart (che potete trovare su Amazon) è solo uno degli esempi, le piattaforme di destinazione saranno scelte caso per caso. Ciò implica che sì, ci saranno molti titoli cross-gen come il nuovo God Of War: Ragnarok ma anche parecchie esclusive PS5, se le esigenze dei titoli lo renderanno necessario. La notizia, tuttavia, potrebbe fare storcere il naso ad alcuni fan. Lo sviluppo di titoli sia su PS4 che su PS5 potrebbe, infatti, compromettere la qualità nelle versioni per la nuova ammiraglia di casa Sony. Il rovescio della medaglia, invece, è la possibilità anche per chi non è ancora riuscito ad acquistare una PlayStation 5 di provare gli ultimi giochi dei suoi studios.

Infine, Sony sta lavorando anche sul mercato PC e mobile. Dopo l’arrivo di Uncharted su Steam, infatti, l’azienda nipponica ha altri programmi per portare i suoi titoli più amati anche ai giocatori PC. Per quanto riguarda il mercato mobile, invece, i programmi vanno a rilento con nessun titolo ancora annunciato. Tuttavia, il colosso giapponese ha realizzato alcune acquisizioni come quella di Savage Game Studios destinate proprio a concentrarsi su questa fetta di mercato.