Sony PlayStation ha comprato Remedy e lo annuncerà oggi?

Nella lotta per la next-gen Microsoft e Sony si stanno dando battaglia da tempo, ben prima del rilascio delle piattaforme e, a dirla tutta, prima ancora del loro vero e proprio annuncio. Ad esempio, la società di Redmond ha acquistato e creato nuovi team che lavoreranno su Xbox Series X (oltre che su PC e, per un certo periodo, su Xbox One), dando vita agli Xbox Game Studios. Sony, d’altro canto, dispone già da tempo di un insieme di sviluppatori first-party di alto livello, radunati sotto SIE Worldwide Studios: questo però non significa che non si possano fare miglioramenti e aggiunte.

Uno dei rumor che circolano da tempo vuole Sony PlayStation impegnata nell’acquisizione di Remedy Entertainment, autori di Alan Wake e del recente Control. Se ne parla almeno dalla scorsa estate ma non sono mai state scovate informazioni credibili (e di certo non ufficiali) a sostegno di queste ipotesi. Ora, tramite ResetEra si torna a parlarne: questa volta, perlomeno, le informazioni non sono puri leak o rumor.

Sappiamo infatti che il Sony Hall di New York City è chiuso per un “evento privato” che avrà luogo quest’oggi alle 15.00, ora italiana. Di che si tratta? Chi sarà presente a questo evento? Ovviamente non lo sappiamo. Secondo un utente verificato di ResetEra, però, il Sony Hall sarà il luogo dell’annuncio dell’acquisizione di Remedy Entertainment da parte di Sony PlayStation.

Ovviamente questo non basta per rendere credibile quanto detto dall’utente: fortunatamente c’è altro. Sam Lake (uno dei fondatori di Remedy Entertainment) tramite il proprio profilo Instagram ha pubblicato un selfie che svela che si trova proprio a New York City. Due indizi non fanno una prova, ma di certo ci fanno venire il dubbio. La parte migliore è che scopriremo se si tratta di un rumor fasullo o di un leak vero e proprio nel giro di poche ore, quindi non “soffriremo” a lungo. Voi cosa ne pensate?