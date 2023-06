L’Amazon Prime Day 2023 è ormai dietro l’angolo ma, al netto dell’imminente arrivo delle 2 attese giornate di sconti, il portale si sta comunque prodigando nell’offrirci già diverse offerte, come del resto vi raccontiamo giorno dopo giorno sul nostro portale.

Ebbene, tra le varie, vi segnaliamo ora quella relativa alle sempre splendide cuffie Pulse 3D di Sony, progettate appositamente per PlayStation 5, ma compatibili anche con PC, ed attualmente in sconto del 20% nella loro colorazione “Midnight Black”, ovvero quella nere, che è anche la più ricercata ed appetibile.

In questo modo, grazie ad Amazon, potrete quindi portarvele a casa al prezzo di appena 80 euro, contro i 99,99€ del prezzo originale il che, ovviamente, è un affare da non sottovalutare, specie considerando l’oggettiva qualità di questo headset che, di per sé, gode già di uno straordinario rapporto qualità/prezzo al suo prezzo pieno, figurarsi quando scontato.

Capaci di offrire un’esperienza acustica davvero immersiva, le cuffie Sony Pulse 3D sono praticamente le uniche sul mercato certificate per la compatibilità con la particolare tecnologia Tempest 3D di PS5, progettata per garantire un’esperienza tridimensionale del suono per il massimo coinvolgimento. In tal senso, queste cuffie offrono un audio posizionale preciso, che permette di percepire i suoni da diverse direzioni, creando un’atmosfera realistica durante le vostre sessioni di gioco.

La loro connessione wireless tramite l’adattatore USB incluso garantisce, inoltre, una connessione stabile e senza ritardi, permettendovi di godervi la vostra esperienza di gioco senza interruzioni tanto su console che su PC.

Dulcis in fundo, parliamo di un headset dal design bellissimo ed ergonomico, capace di garantire un ottimo comfort anche durante lunghe sessioni di gioco, e la cui comodità è garantita da una coppia di cuscinetti imbottiti in memory foam di qualità fascia regolabile per la testa. Le Pulse 3D, inoltre, includono anche una serie di ottimi controlli integrati sui padiglioni che, grazie al loro ottimo posizionamento, permettono un buon controllo dell’audio, con funzioni di volume e di controllo del microfono.

Ciò detto, non ci resta che invitarvi a completare quanto prima il vostro acquisto e, per questo, vi suggeriamo di fiondarvi subito sulla pagina Amazon dedicata al prodotto! Inoltre, vi suggeriamo caldamente di monitorare costantemente il nostro postarle in vista dei prossimi Prime Day 2023, giacché saremo in prima linea nel proporvi quelle che saranno le migliori offerte della tornata promozionale di Amazon!

