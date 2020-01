Sony permetterà di utilizzare la funzione Remote Play di PS4 su Nintendo Switch?

La funzione Remote Play di PlayStation 4 permette attualmente di giocare ai propri titoli preferiti della console Sony di attuale generazione, anche su dispositivi mobile come smartphone, tablet e sulla sfortunata console portatile PlayStation Vita, e non sarebbe poi così strano se Sony volesse cominciare a sfruttare questa funzione anche su altre piattaforme.

A quanto pare, c’è un sondaggio che arriva direttamente da Sony che in questo momento sta girando su Reddit. Questo sondaggio cerca di ottenere dei feedback direttamente dai giocatori su diverse funzionalità. Il tutto non è in nessun modo un’indicazione di ciò che la compagnia giapponese offrirà in futuro, ma il sondaggio in questione offre alcune note particolarmente interessanti, ad esempio, agli utenti è stato chiesto se sarebbero interessati a poter utilizzare il Remote Play di PS4 anche su Nintendo Switch, AppleTV e AndroidTV.

Ulteriori quesiti interessanti che si possono trovare all’interno del sondaggio riguardano: la possibilità di implementare un Remote Paly offline, un nuovo controller Dualshock slim/portatile per giocare in portabilità e l’aggiunta al catalogo Remote Play dei giochi appartenenti alle generazioni PS1 e PS2.

Vi ricordiamo che tutte queste possibilità non riflettono necessariamente ciò che è in sviluppo in Sony, ma sono semplicemente un mezzo per raccogliere un feedback diretto su ciò che i giocatori avrebbero piacere di vedere in futuro. Di sicuro se qualche funzione menzionata nel sondaggio prenderà vita, ci aspettiamo di sentirne parlare in modo più approfondito durante un prossimo appuntamento comunicativo di Sony. Vi piacerebbe poter utilizzare il Remote Play di PS4 anche su Nintendo Switch?