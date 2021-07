Sony, secondo Patcher ha commesso un errore inconcepibile

Anche quest’anno, Sony è stata tra le grandi assenti dall’E3, lasciando confusi molti appassionati. Per colmare il vuoto di annunci e rivelare alcuni dei più importanti titoli in arrivo su PlayStation 4 e PlayStation 5, ha preferito condire queste ultime settimane con degli State of Play, dedicati prima a Horizon Forbidden West che a opere come Death Stranding Director’s Cut, Ghost of Tsushima Director’s Cut e Deathloop. Sony non dimostra alcun segno di difficoltà, ma secondo Michael Pachter ha recentemente commesso un grande errore.

In un video pubblicato sul canale SIFTD Games, Pachter ha rivelato di credere che la casa di PlayStation abbia sbagliato a continuare ad assentarsi dalla fiera losangelina come aveva fatto anche l’anno scorso: “credo che Sony stia prendendo una direzione sbagliata, che abbia fatto un grande errore strategico scegliendo di abbandonare l’E3. È la cosa sbagliata da fare e credo che se ne renderanno conto tornando l’anno prossimo”.

Il discorso è venuto fuori alla domanda di alcuni utenti che gli hanno chiesto chi è il più grande vincitore e chi invece il perdente dell’E3 2021. L’analista ha parlato subito di Microsoft per via dei molti annunci di titoli inediti, oltre a citare una Nintendo sempre molto forte. Rivela di credere fortemente nella potenza dell’E3 come evento, spiegando che secondo lui a perdere questo E3 2021 è stata proprio Sony, semplicemente scegliendo di non partecipare.

“Credo che dovrebbero davvero svegliarsi e riconoscere che è un’opportunità per mostrare i loro giochi e il loro hardware, che sono molto buoni”. Sony ha sempre dimostrato di saper tenere delle grandi conferenze, soprattutto sui palchi della fiera losangelina con tanti ospiti di grande spessore. Di conseguenza, la sua assenza dalle edizioni degli ultimi anni ha lasciato un vuoto inequivocabile, soprattutto perché – come ribadisce Pachter – ha una console e tanti giochi cui poter mostrare i muscoli a tutto il mondo.