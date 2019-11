Sony chiuderà i server di Driveclub e SingStar nel 2020

Tramite il sito web PlayStation Sony ha annunciato che durante il 2020 verranno chiusi i server e le attività online di Driveclub e Singstar.

Pubblicando un post sul sito web PlayStation, Sony ha annunciato che chiuderà i server di Driveclub e SingStar nel corso dell’anno prossimo. A causa di questa chiusura tutte le funzionalità online, le funzionalità di rete e gli acquisti dei brani aggiuntivi su SingStar saranno disabilitati a partire dalle ore 23:59 del 31 gennaio 2020. Per quanto riguarda il gioco musicale le influenze della chiusura saranno attuate sia per la versioni PS3 che PS4 dei titoli.

Le funzionalità offline rimarranno disponibili per entrambe le piattaforme, ma solo i giocatori PS4 saranno in grado di scaricare nuovamente tutti i brani che hanno acquistato ed eliminato in precedenza. Per quanto riguarda PS3 i download di brani non saranno più disponibili dopo il 31 gennaio 2020.

Dal 1 febbraio, all’interno di SingStar si potrà giocare con i brani su disco, alla modalità Party, si potranno far segnare ancora i punteggi offline, e si potrà effettuare la creazione di playlist di brani solo se archiviate localmente. Le classifiche online e la condivisione di video sui social network non saranno invece possibili.

SingStar non sarà l’unico gioco di Sony che vedrà la chiusura delle proprie funzionalità online nel prossimo futuro. I servizi online per Driveclub, Driveclub VR e Driveclub Bikes chiuderanno il 31 marzo 2020. Questo eliminerà qualsiasi elemento multiplayer dai gioco, oltre agli eventi e alle classifiche. Cosa pensate della chiusura dei server di Driveclub e SingStar da parte di Sony? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.