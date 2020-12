Sony: un nuovo State of Play previsto per l’inizio del 2021?

Nonostante le nefaste notizie che questo 2020 ci ha portato, almeno gli appassionati del mondo videoludico non hanno rinunciato al tradizionale evento dei The Game Awards Show, il quale si è rivelato un enorme successo. L’evento diretto da Geoff Keighley è stato ricco di rivelazioni ed entusiasmanti trailer – ve ne abbiamo parlato nel dettaglio in questo articolo, annunciandovi tutti i vari vincitori delle singole categorie in gara presenti al TGA.

Nonostante il successo dell’evento, però, c’erano alcuni annunci e trailer che i fan si aspettavano di vedere, come i remake di Metal Gear Solid o Silent Hill, oppure notizie in merito ai nuovi titoli già annunciati ma sui quali al momento regna il silenzio come Resident Evil Village o Zelda Breath of the Wild 2. Il motivo potrebbe essere che alcune aziende, come Sony, stiano riservando tali annunci per i propri eventi in un secondo momento, magari ad un prossimo Nintendo Direct o di un PlayStation State of Play, la cui ipotesi è che si svolgerà entro i primi due mesi del nuovo anno.

Damn… when the heck are we going to get our next RE Village update? Capcom must be doing their own thing for it, because there is nothing notable coming up that I can think of where they would showcase it. Bummed out. — Erik (@E_donche) December 11, 2020

A confermare questa ipotesi è il noto insider Dusk Golem, che già in passato aveva indovinato anticipatamente alcuni reveal, come quelli legati a Capcom e Resident Evil. Questa volta, l’insider suggerisce che Sony abbia in mente un nuovo State of Play per gennaio o febbraio 2021, evento in cui Sony mostrerà i prossimi titoli PlayStation.

Effettivamente, è molto probabile che con l’inizio del nuovo anno Sony abbia in mente di annunciare l’arrivo di nuovi titoli per la sua nuova console PS5. Tuttavia, trattandosi del parere di un insider, seppur in passato le sue ipotesi siano state confermate, è bene prendere queste informazioni con le dovute precauzioni. Come sempre, vi invitiamo a seguirci in attesa di novità sull’argomento e di notizie ufficiali da condividere con voi. Nel frattempo, voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.