È evidente che Sony sia seriamente preoccupata della possibile approvazione di FTC e CMA per quanto concerne l’acquisizione di Activision-Blizzard da parte di Xbox. Circa un anno fa, l’azienda giapponese ha acquisito Bungie, lo studio (creatore di Halo e Destiny) che lavorerà a stretto contatto, ma sempre in maniera indipendente, per la realizzazione di videogiochi game as a service.

Proprio poche ore fa è arrivato un nuovo annuncio di acquisizione, sempre in linea con la volontà di creare titoli multiplayer di livello. La nuova software house presa da PlayStation è Firewalk Studios, azienda indipendente da più di 150 persone con sede a Bellevue, Washington e composta da ex veterani Bungie impegnati nella creazione di un gioco online tripla A. Questo studio è abbastanza recente, visto che è nato nel 2018, ma gli investimenti per la produzione di un’opera di un certo livello sono arrivati abbastanza velocemente; Il gioco in arrivo è previsto per PC e PS5, anche se non ha ancora una data di uscita.

L’amministratore delegato di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan ha dichiarato:

“Firewalk Studios è guidato da un team di livello mondiale che ha una grande esperienza e una profonda passione per la creazione di giochi multiplayer eccezionali che favoriscono esperienze condivise memorabili. Sono certo che il prossimo progetto dello studio sarà una solida aggiunta al portafoglio di PlayStation Studios, e la sua esperienza nel servizio live e nella tecnologia sarà determinante per contribuire a far crescere la portata di PlayStation.”

Il responsabile di PlayStation Studios, Hermen Hulst, ha invece espresso:

“Siamo entusiasti di ampliare il nostro rapporto di collaborazione con Firewalk Studios e di dare formalmente il benvenuto al team in PlayStation Studios. Abbiamo avuto il privilegio di lavorare con ProbablyMonsters e Firewalk per diversi anni e i nostri team condividono la stessa ambizione di creare esperienze significative per i giocatori. L’approccio innovativo di Firewalk alla narrazione connessa e il suo impegno per un gameplay di alta qualità continuano a superare le nostre aspettative. Credo che i fan saranno molto soddisfatti quando vedranno ciò che Firewalk ha in serbo per loro”.

Tony Hsu e Ryan Ellis di Firewalk Studios hanno ribadito l’opportunità:

“Più di cinque anni fa, abbiamo colto al volo l’opportunità di creare un nuovo studio e costruire una nuova IP dalle fondamenta. Ricordando i nostri momenti preferiti con i giochi, abbiamo fondato Firewalk Studios intorno all’idea di offrire momenti memorabili – quei momenti incredibili, che dovevano essere lì, condivisi con altre persone. Il nostro obiettivo è offrire questi momenti di gioia condivisa ai giocatori di tutto il mondo.

Costruire un nuovo studio in scala è stato un compito incredibilmente esaltante e inesorabilmente scoraggiante. Fortunatamente, siamo stati supportati da grandi partner: ProbablyMonsters ci ha aiutato a mettere il turbo nella creazione dello studio e Sony ha sostenuto il nostro progetto e la nostra visione creativa fin dall’inizio. Abbiamo riunito alcuni dei talenti più ispirati dell’industria per creare nuovi mondi ed esperienze straordinarie con un’ottima giocabilità di base. L’emozione di costruire qualcosa di nuovo per i giocatori ha entusiasmato il team e i nostri partner, e abbiamo fatto playtesting ogni giorno.

Oggi facciamo il passo successivo e ci uniamo a PlayStation Studios. Abbiamo lavorato a stretto contatto con Hermen e con il talentuoso team di PlayStation per anni, contribuendo a rendere il nostro nuovo gioco ancora migliore. Unirsi a PlayStation Studios significa entrare formalmente a far parte di una famiglia che ha prodotto molti dei giochi più famosi della nostra epoca, e ne siamo onorati. Vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto lungo il percorso e coloro che guardano al nostro futuro. Finora è stato un viaggio incredibile e non vediamo l’ora che arrivi il prossimo capitolo di questa avventura”.

Insomma, è chiaro che Sony stia facendo passi avanti importanti per quanto concerne i titoli live service e soprattutto punta a creare opere che possano controbattere l’acquisizione di Activision-Blizzard da parte di Xbox.