Se siete dei giocatori PC di vecchi stampo, sicuramente vi ricorderete di Dwarf Fortress. Il gioco, pubblicato come freeware nel 2006 (e che ha ispirato anche tante altre produzioni), si prepara ora a sbarcare su Steam, con una serie di novità decisamente interessanti. Novità che riguardano anche l’aspetto più complicato del gioco, ovvero una nuova UI, decisamente più intuitiva, e l’aggiunta di un vero e proprio tutorial, grave assenza che finalmente in 16 anni è stata colmata.

Come riportato su Steam, infatti, Dwarf Fortress si doterà di un vero e proprio tutorial per aiutare i giocatori ad ambientarsi nel gioco e muovere i primi passi. Il tutorial coprirà praticamente tutti gli aspetti principali di Dwarf Fortress: dai controlli fino ai fondamentali del mining, passando per altri aspetti fondamentali. C’è un motivo molto importante per cui questa aggiunta si può definire storica, ovvero la difficoltà.

Dwarf Fortress è stato infatti considerato uno dei giochi più difficili di sempre, dove i giocatori erano costretti ad avviare partite spingendosi praticamente all’avventura. Si tratta dunque di una scelta importante, che potrebbe togliere del tutto quell’aria di fascino a cui il titolo è stato soggetto fino a oggi. Sicuramente però aiuterà anche altri giocatori a entrare in contatto con questo particolare titolo. Una mossa necessaria, soprattutto considerando che il gioco approderà su Steam, il client con più giochi in assoluto per PC, almeno tra quelli più commerciali.

Dal 2006 a oggi sono passati 16 anni, e forse è giusto che anche certe decisioni cambino radicalmente i giochi. Al momento non è chiaro se anche la versione freeware non presente su Steam si doterà di questo tutorial, ma è molto probabile che l’update coinvolgerà tutte le versioni del gioco. Questo è comunque un segnale dei tempi che cambiano e siamo sicuramente pronti ad abbracciarli. Se anche voi siete incuriositi dal gioco, vi consigliamo di aggiungerlo alla vostra lista dei desideri cliccando qui.