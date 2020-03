Soul Calibur VI: data e trailer di lancio per Haohmaru

Soul Calibur VI è uno di quei titoli che al primo impatto te ne innamori se sei appassionato del genere. Come molti di voi sapranno la saga nacque nel lontano 1995 con il nome di Soul Blade, solo successivamente fu cambiato in Soul Calibur. I creatori dell’ormai immortale Tekken decisero di lavorare a qualcosa di nuovo e quello che ne uscì fu uno dei videogiochi più amati del periodo. Inutile dire che una delle peculiarità del brand è stato sicuramente l’inserimento di personaggi provenienti da altre opere. Come possiamo dimenticare quindi Link inserito nel secondo capitolo versione Game Cube, oppure Darth Vader e Yoda nel quarto rispettivamente nella versione PS3 e Xbox 360. Anche il sesto quindi è riuscito a portare al suo interno personaggi amati come Geralt di Rivia dalla serie Witcher, 2B da Nier Automata ed ora, a distanza di mesi dall’annuncio ufficiale, è stato rilasciato il trailer di Haohmaru dalla serie dei Samurai Shodown.

Qui di seguito quindi potete ammirare il lungo trailer di Haohmaru che mostra anche la data di uscita fissata al 31 marzo, quindi tra pochissimi giorni. Ricordiamo che si tratta del secondo personaggio della stagione 2 del season pass di Soul Calibur VI. Gli altri due combattenti rimasti verranno sicuramente annunciati durante l’anno, quindi terremo gli occhi aperti.

Il roster di Soul Calibur VI si sta quindi arricchendo con aggiunte che sicuramente faranno felici migliaia e migliaia di giocatori in tutto il mondo. Sarebbe però bello vedere nei prossimi due DLC l’aggiunta di personaggi inerenti alla serie, in quanto siamo consapevoli che nel titolo mancano combattenti di una certa importanza, non ci resta quindi che aspettare.

Cosa ne pensate di questa notizia? State ancora giocando a Soul Calibur VI? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti i due personaggi mancanti del season pass non ancora annunciati.