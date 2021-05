Soundbar economiche per console | Le migliori di giugno 2021

Uno degli aspetti più importanti per godere appieno del media videoludico è senza dubbio l’audio. Ad oggi, è possibile godere di tutta una serie di accessori, cuffie ed impianti che permettono agli appassionati di immergersi totalmente all’interno dei vari universi di gioco. Tra queste scelte spiccano anche le soundbar per giocare, che ormai da diversi anni stanno prendendo sempre più piede all’interno delle postazioni di tantissimi videogiocatori amanti del buon audio.

Proprio grazie a questa popolarità ottenuta dalle soundbar, anche online ne possiamo trovare di vario genere e tutte adatte ai budget che si pongono i vari appassionati. In questa guida all’acquisto vi proporremo alcune delle soundbar economiche per console che sapranno farvi spendere poco e allo stesso tempo farvi godere di una qualità auditiva di ottima fattura.

Soundbar economiche per console

Soundbar Panasonic

Partiamo con una delle soundbar più economiche dei vari modelli proposti da Panasonic. Se potete permettervi un budget leggermente più altro, questo è sicuramente uno dei prodotti che vi permettono di ottenere dalle vostre esperienze videoludiche il sonoro migliore. Questo grazie al Surround 2.1, e al supporto di un subwoofer collegabile direttamente in wi-fi al dispositivo audio. Anche il design, minimale ma molto accattivante si presta alla perfezione a qualsiasi postazione da gioco abbiate intenzione di creare nella vostra stanza/sala.

» Clicca qui per acquistare Sounbar economica Panasonic

Soundbar Samsung

Per dare continuità al discorso budget introdotto col prodotto precedente, potete acquistare questa Soundbar Samsung per godere di un suono di qualità spendendo ancora meno rispetto alla scelta proposta da Panasonic. Le caratteristiche delle sound bar citate sono alla pari, e permettono di sentire un suono pulito e avvolgente anche senza costruirsi in stanza un impianto completo. Questo modello di Sounbar della Samsung è inoltre disponibile in tre versioni da: 150W, 170W o 200W, ovviamente a dei prezzi leggermente diversi.

» Clicca qui per acquistare Sounbar economica Samsung

Snowdown soundbar

Scendiamo di prezzo per accontentare anche tutti quegli utenti che non hanno esigenze da top di gamma e si accontentano di una buona soundbar con buone caratteristiche per godere di impianto audio più che discreto. A venire incontro a queste esigenze c’è la sound bar Snowdown, un prodotto di piccole dimensioni ma che propone un suono surround e con un subwoofer integrato. Oltre a ciò, questa sound bar è anche posizionabile a parete grazie a dei supporti che permettono di montarla con estrema facilità come e dove preferite.

» Clicca qui per acquistare Snowdown Soundbar

Bomaker soundbar con Subwoofer

Se invece volete stare su un prezzo basso ma preferite un sobwoofer a parte, c’è questa soundbar Bomaker che fa perfettamente al caso vostro. Grazie al suo design ultra sottile non darete fatica a trovare il posto perfetto a questa sound bar economica. Inoltre, parliamo di un prodotto con caratteristiche di qualità, come per esempio la possibilità di switchare in ben 5 modalità di equalizzazione 4K.

» Clicca qui per acquistare Bomaker Soundbar con Subwoofer

Bomaker Mini Soundbar

Chiudiamo con una scelta alquanto particolare, ma che potrebbe fare comodo a molti appassionati. Grazie alla soundbar Bomaker Mini potete portarvi dietro un più che ottimo suono praticamente dove volete. Il punto forte di questa sound bar sono proprio le sue contenute dimensioni, che si prestano tantissimo a farvi portare in giro questo prodotto per poi attaccarlo praticamente a qualsiasi dispositivo e godere di una più che ottima qualità sonora. Il tutto grazie alla tecnologia wireless, ma è presente anche un’entrata per cavo ottico così da dare più opzioni di collegamento.

» Clicca qui per acquistare Bomaker Mini Soundbar

Soundbar economiche | Come scegliere

Date le diverse versioni proposte dai vari produttori, è bene sempre tenere a mente un paio di caratteristiche necessarie prima di acquistare una soundbar economica.

Supporti e connesioni

Come vi abbiamo fatto notare anche nella guida all’acquisto, alcune soundbar supportano il collegamento wireless ai vari dispositivi. È importante che, prima di scegliere il prodotto che volete acquistare, teniate bene in mente quali tipi di connessioni necessitano le vostre TV o impianti audio a cui volete collegare la soundbar scelta. È possibile trovare soluzioni che suppportino il wi-fi, il bluetooth o anche il cavo ottico.

Potenza

Da non sottovalutare anche la potenza delle soundbar. Se siete in cerca di un suono potente e performante, la soluzione migliore è quella di rimanere sopra i 100 Watt. Se invece non avete grandi esigenze a tal proposito, potete tranquillamente puntare ad un prodotto che si aggira sotto i 100 Watt.