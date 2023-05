Continua la nostra rassegna di proposte derivanti dalle ottime offerte della Amazon Gaming Week che, come saprete, altro non è che una settimana di sconti dedicati al mondo del gaming, con proposte che spaziano dai giochi alla componentistica hardware, passando ovviamente per accessori e periferiche varie.

Ebbene, tra i vari prodottini di sicuro interesse che ci farebbe piacere proporvi, anche questa ottima soundbar da gaming a marchio Trust! Un prodotto davvero ben fatto, compatto ma potente, che grazie ad Amazon è acquistabile al prezzo di appena 23,14€! Una bazzecola! q

Nel dettaglio, il prodotto in questione è la soundbar da gaming Trust GXT 620 Axon, il cui prezzo originale è già, di per sé, molto invitante, considerati i 34,99€ di partenza, oggi calati del 34%!

Compatta, e pensata per essere facilmente posizionata su di una scrivania (magari già bella ingombrata), questa soundbar è progettata per un uso su PC anche se, disponendo di un’uscita AUX tramite jack audio, può virtualmente essere connessa a qualsiasi dispositivo, TV comprese.

Ovviamente non si parla di un prodotto che può sostituire una soundbar vera e propria, ma con la sua potenza di picco di 12 W, questa soundbar garantisce comunque una buona qualità audio, e visto che il prezzo è di meno di 24 euro, diremmo che certi compromessi in termini di “perfomance” sono tanti accettabili quanto giustificati. Al netto di questo, il suono sprigionato è davvero di buona qualità e, a nostro giudizio, le performance sono più che degne di una qualsiasi postazione da gaming, specie se si considera la sua originale disposizione su scrivania.

Dulcis in fundo, il suo design è impreziosito da una sfiziosa illuminazione RGB arcobaleno, oltre che da una ghiera di controllo (anch’essa illuminata), che consente una regolazione semplice e rapida del volume.

Ciò detto, non ci resta che invitarvi a completare quanto prima il vostro acquisto e, per questo, vi suggeriamo di fiondarvi subito sulla pagina Amazon dedicata al prodotto! Inoltre, non dimenticate che proprio in queste ore, sono anche attive le imperdibili offerte della Amazon Gaming Week, con tanti sconti dedicati proprio al mondo dei videogame, e relativi accessori!

