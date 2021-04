Soundbar per giocare | Le migliori di Aprile 2021

Tutti i sensi aiutano nell’immersione videoludica: proprio per questo, il comparto audio non dev’essere sottovalutato. Una qualità audio al di sopra delle semplici casse della TV (o peggio ancora, quelle integrate nei monitor di fascia media), infatti, aiuta ad immergersi all’interno di quanto visualizzato su schermo. Ma non tutti hanno a disposizione lo spazio necessario per installare un impianto home theater. In questo caso, esistono dei prodotti capaci di prendere poco spazio, ma offrire una qualità audio decisamente ottima: stiamo parlando delle soundbar. Senza perderci in ulteriori chiacchiere, esaminiamo assieme le migliori soundbar per giocare in giro per il web, e anche come scegliere quella più adatta alle vostre esigenze!

Soundbar per giocare, le migliori

Trust Gaming GXT 618 Asto | Fascia Economica

Ottima per chi vuol spendere pochissimo e risparmiare spazio nella propria postazione. Trust Gaming GXT 618 Asto, è una soundbar davvero ridotta nelle dimensioni, pari a 7.5 x 47 x 7.5 cm. Grazie all’alimentazione USB, non avrete bisogno di collegarla ad una presa elettrica. Inoltre, presenta due ingressi jack 3.5 per cuffie e microfono. Da un punto di vista audio, invece, eroga una potenza pari a 12W: la consigliamo, quindi, a chi principalmente vuole sopperire alla mancanza di casse sul proprio monitor da gioco (sconsigliata a chi pretende un audio corposo). Impossibile non inserirla tra le migliori soundbar per giocare, grazie alle sue caratteristiche.

» Clicca qui per acquistare Trust Gaming GXT 618 Asto

Samsung HW-T430/ZF | Fascia Media

Nella fascia media di prezzo delle migliori soundbar per giocare, troviamo Samsung HW-T430/ZF, una soundbar con caratteristiche più che ottime considerando il prezzo di mercato. Di fatto, la soundbar è accompagnata da un ulteriore subwoofer wireless che crea, assieme agli speaker della barra, una configurazione 2.1. Ottima anche la potenza erogata, pari a 170W. Inoltre, possiede una ‘Game Mode’ che vi permetterà di ottenere una fedeltà ancor maggiore quando avviate i vostri giochi. Ulteriore chicca? Il telecomando proprietario di Samsung all’interno della confezione, con cui potrete controllare i vostri dispositivi. Gli ingressi sono due: ottico e HDMI, ma potrete collegare la soundbar e il subwoofer ai vostri dispositivi tramite Bluetooth. Le dimensioni della barra sono pari a 7 x 86 x 5 cm.

» Clicca qui per acquistare Samsung HW-T430/ZF

Sony HT-ZF9 | Fascia Alta

Alla fascia alta delle soundbar per giocare, troviamo Sony HT-ZF9. La proposta della casa nipponica è adatta a chi vuole il massimo dall’audio di gioco, con una potenza di picco pari a ben 400W! Grazie alla tecnologia surround di Sony Vertical Surround Engine, potrete sfruttare Dolby Atmos e DTS: X tramite la soundbar e al subwoofer incluso. I tre speaker anteriori riproducono un suono ‘verticale’, creando un audio surround virtuale a 7.1.2 canali. Il Digital Signal Processing, inoltre, upscalerà il suono i audio sorround 7.1.2 . Un’ulteriore chicca, è rappresentata dalla connessione Wi-Fi (anche via LAN) che vi permetterà di sfruttare Chromecast, Spotify (già inclusi) e altre app per lo streaming. Potrete collegare ai vostri dispositivi la soundbar, che misura 1 m x 6,5 cm x 10 cm, tramite Bluettoth, ingresso ottico e HDMI.

» Clicca qui per acquistare Samsung Soundbar HW-S60T/ZF

Bose Solo Soundbar serie II | Compattezza e prestazioni

Compattezza e prestazioni: la proposta non può che essere targata Bose. Questa proposta è per chi non vuole invadere troppo il proprio spazio, ma senza rinunciare alle prestazioni. Con delle dimensioni pari a 8.6 x 54.9 x 7.1 cm, Bose Solo Soundbar serie II è snella per qualsiasi postazione, ma offre delle prestazioni da top di gamma grazie alla decodifica Dolby integrata, attua al miglioramento audio della soundbar per un’esperienza d’ascolto realistica ed appagante. Potrete collegare la soundbar di Bose ai vostri dispositivi tramite cavo ottico o via Bluetooth. All’interno della confezione, inoltre, troverete un telecomando per controllare il vostro dispositivo e una barra per un eventuale fissaggio alla parete.

» Clicca qui per acquistare Bose TV Speaker

Creative Stage | Qualità/Prezzo

Volete spendere poco, ma allo stesso tempo volete un audio corposo? Tra le migliori soundbar per giocare, Creative Stage è quello che fa per voi! La barra è dotata di altoparlanti a 2.1 canali, con una potenza di picco pari a 160W e, dulcis in fundo, integra due driver mid-range ottimi per i dialoghi e per dei suoni più realistici. Abbinato al subwoofer dedicato (incluso nella confezione) a lunga distanza, Creative Stage offre dei bassi perfetti per il gaming o per la visione di film e serie TV, ma un po’ troppo invadenti per l’ascolto di musica. Il piano delle connessioni ai vostri dispositivi è: ingresso ottico, HDMI(ARC) e Bluetooth.

» Clicca qui per acquistare Creative Stage

Soundbar per giocare: come scegliere

Per scegliere la soundbar più adatta alle vostre esigenze, dovrete considerare principalmente tre fattori: connessioni, potenza e dimensioni.

Connessioni

Per quanto riguarda le connessioni, dovrete accertarvi, prima di tutto, che la soundbar sia supportata dal vostro dispositivo. Ovvero, dal sito del produttore, accertatevi che magari una barra con collegamento Bluetooth sia supportata dalla vostra console o dal vostro schermo. D’altro canto, controllate se i vostri dispositivi sono previsti di un ingresso ottico, o di più uscite HDMI, in modo da poter collegare la barra.

Potenza e Dimensioni

Per quanto riguarda la potenza, invece, è qualcosa di estremamente personale: volete un audio corposo, oppure vi serve un dispositivo per sopperire alla mancanza di casse sul vostro monitor? Per i primi, consigliamo l’acquisto di soundbar superiori ai 150W (anche di molto se avete una postazione in salotto), mentre per i secondi va benissimo anche una soundbar sotto ai 20W, acquistabili tranquillamente sotto ai 50€. Insomma, dipende dalle vostre esigenze. Lo stesso discorso vale per le dimensioni: orientatevi in base allo spazio a vostra disposizione per scegliere la vostra soundbar.