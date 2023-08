THQ ha voluto fare all-in con un annuncio che ha sconvolto l’intera platea: i South Park Digital Studios, in collaborazione con THQ Nordic e Question Games, l’acclamato sviluppatore di titoli come The Blackout Club e The Magic Circle, hanno svelato il progetto di un nuovo gioco ambientato nell’universo di South Park.

Questo nuovo titolo promette un’esperienza coinvolgente, con una spiccata vocazione alla cooperazione di quattro giocatori e caratterizzata da una grafica in tre dimensioni. Un’operazione ambiziosa, senza dubbio, considerando che gli appassionati ancora ricordano con gioia le straordinarie avventure di ruolo sviluppate in passato da Obsidian Entertainment e Ubisoft San Francisco.

In South Park: Snow Day, questo il titolo dle progetto, Stan, Cartman, Kyle e Kenny assumeranno il ruolo di protagonisti in un’esperienza che celebra uno dei momenti più memorabili dell’infanzia di ogni bambino: l’arrivo di una magica giornata di neve. Le prime informazioni rilasciate delineano un gioco caratterizzato da paesaggi innevati, mavventure mozzafiato e battaglie emozionanti. L’obiettivo ultimo sarà niente meno che salvare South Park e, di fatto, il Mondo intero.

Le aspettative, ovviamente, sono alle stelle e non potrebbe essere altrimenti considerando l’ottimo passato videoludico della serie. Ora non resta altro da fare che aspettare maggiori informazioni da parte di THQ per capire di che tipologia di gioco si tratti, sperando che quanto di buono svolto da Obsidian negli anni passati non venga ignorato e che anche virando verso un genere diverso, l’anima di South park rimanga inalterata.

Considerando, però, che al timone ci sono i South Park Digital Studios, dovremmo poter dormire sonni tranquilli e augurarci che South Park: Snow Day esca quanto prima… magari proprio sotto le festività natalizie, in modo da farci passare il più magico dei Natali.