South Park: uno nuovo gioco potrebbe essere all’orizzonte

Tra tutte le serie d’animazione, South Park è forse una delle più longeve ed irriverenti che siano presenti sulla piazza. Nel corso degli anni abbiamo assistito ad una serie di videogiochi dedicati alla serie, con le ultime produzioni pubblicate da Ubisoft che hanno letteralmente entusiasmato i tantissimi appassionati del franchise. Ora, a quanto pare, gli storici creatori della serie d’animazione starebbero lavorando ad un nuovo videogioco dopo gli ottimi Bastone della Verità e Scontri Di-Retti.

La breaking news ci arriva direttamente da un nuovo report targato Bloomberg, all’interno del quale viene dichiarato che Trey Parker e Matt Stone, i due storici creatori della serie di South Park avrebbero firmato un nuovo contratto da oltre 900 milioni di Dollari con Viacom CBS. Questo budget servirà al fantastico duo per realizzare i nuovi episodi della serie animata che va avanti ormai da oltre un decennio, ma non solo.

Come viene sottolineato anche dal noto giornalista di settore Jason Scherier su Twitter, oltre ad un nuovo film in produzione per la piattaforma Paramount+, il duo sarebbe intenzionata a produrre una serie documentaristica e un nuovo videogioco sulla serie di South Park. Ovviamente ad oggi non conosciamo altri dettagli, ma a differenza degli ultimi due giochi più recenti, questo nuovo titolo dovrebbe essere in tre dimensioni.

Looks like the South Park people are working on a new video game. The last two were published by Ubisoft – not clear who's making this one https://t.co/Z1oC1skFtU pic.twitter.com/21SZAqS1BF

— Jason Schreier (@jasonschreier) August 5, 2021