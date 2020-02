Space Channel 5 sta per tornare con un capitolo VR

Solamente l’anno scorso era stato annunciato il ritorno di Space Channel 5, il rhythm game di SEGA che ha fatto fortuna su Dreamcast, in una forma tutta nuova per realtà virtuale. Il nuovo capitolo del coloratissimo gioco musicale, si è mostrato in queste ore tramite un nuovo trailer pubblicato sul canale YouTube di PlayStation.

Space Channel 5 VR Kinda Funky New Flash! arriverà il prossimo 26 febbraio su PlayStation VR, ma stando alle informazioni aggiuntive che si possono trovare sul sito del titolo SEGA, il gioco arriverà in futuro anche su altri visori di realtà virtuale quali: HTC Vive, SteamVR e Oculus Rift.

Questa nuova versione in salsa VR di Space Channel 5, sembra riprendere a pieno dai primi capitoli di questa saga usciti nei primi anni 2000. Da quanto si vede nel breve trailer di annuncio lo stile sembra esser rimasto immutato, come tutto il contesto che gira attorno allo strambo rhythm game futuristico. I giocatori potranno quindi finalmente tornare a impersonare la giornalista Ulala per combattere contro gli alieni a ritmo musicale.

Dopo aver confermato che quest’anno arriveranno nuove informazioni sui prossimi progetti di Sonic, SEGA sembra intenzionata a riportare in vita alcune delle sue IP a cominciare proprio da Space Channel 5. Quale altro brand del passato di SEGA vi piacerebbe vedere in una nuova veste prossimamente? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.