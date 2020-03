Spal, la squadra firma con WeArena ed entra in eSerie A

La eSerie A Tim aggiunge altri due giocatori al proprio roster di partenza, anche se ancora non sappiamo quando il campionato abbia inizio. I nuovi giocatori entreranno a far parte della rosa della Spal, il club di Ferrara che al momento è fermo per l’emergenza Coronavirus. Ma nulla vieta alla società, cosi come ha fatto la Lazio, di presentare i propri giocatori per il campionato virtuale. All’interno del campionato la Spal ha firmato un accordo di intesa con WeArena, una delle più importanti aziende nazionali nel settore del gioco elettronico competitivo.

La partnership firmata andrà ovviamente ben oltre la gestione della squadra impegnata in eSerie A. Nella città di Ferrara, all’interno del centro commerciale Nuova Darsena, aprirà infatti un nuovo parco di intrattenimento indoor. Sarà presente una scenografica arena eSports che rappresenterà la cornice perfetta per la gaming house della sezione videoludica della Spal, un posto dove player e tifosi potranno confrontarsi e condividere la loro passione.

I primi due giocatori annunciati della squadra di Ferrara sono: Salvatore “Gagliardo28” Gagliardo per PES 2020 ed Elio “Skloppa” Cirillo per FIFA 20. Il primo è stato due volte finalista nazionale e Top6 su PES 2019. Cirillo invece è il 18° in ranking italiano su FIFA 19 e ha fatto numerose Top100 nelle Weekend League giocate fino ad oggi. Insomma la Spal sembra essere in grande forma per questo campionato, tutte le squadre si stanno preparando al meglio e magari in molte utilizzeranno questi giorni di fermo per potenziare la loro rosa o cercare di aumentare l’equilibrio tra giocatori e organizzazione.

Un periodo d’altronde non semplice, ma che sicuramente permette a tutti di poter entrare nel mondo degli eSports, sempre più numerose infatti sono le società che vedono una grande possibilità di crescita all’interno di questo business. Speriamo quindi che il settore dei giochi elettronici competitivi possa crescere ancora di più quest’anno, sopratutto all’interno dei nostri confini nazionali.