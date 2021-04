Sparco tra gli sponsor del Rally di Sanremo 2021 e del Gaming Rally Contest

Siamo alle porte del 68° Rally di Sanremo, la seconda prova del Campionato Italiano Rally 2021, che richiamerà i concorrenti a partire dall’8 aprile per le verifiche sportive che daranno ufficialmente il via alla gara prevista dal 10 all’11 aprile 2021 nella Città dei Fiori. Sparco in qualità di main partner della massima serie tricolore rally, sarà al fianco dell’organizzazione e di gran parte degli equipaggi iscritti al CIR (e CIR Junior) Sparco.

Almeno 19 i piloti che vestiranno Sparco; tra questi, solo per citarne alcuni, tutti i piloti della scuderia Motorsport Italia, nonché il team composto dai fratelli Nucita, già vincitori al Ciocco nelle “due ruote motrici”, che gareggerà con la squadra ufficiale Peugeot a bordo della “terribile” 208 Rally 4. Il rally vedrà, inoltre, la partecipazione diretta di Simone Campedelli, da sempre Brand Ambassador bianco e blu, e della sua copilota Tania Canton, a bordo di una VW Polo R5.

La giornata di sabato 10 aprile, che inizierà il mattino con lo Shakedown, ospiterà inoltre un Gaming Rally Contest che si terrà dalle 13.30 alle 15.30 nella Sim Racing Area presso lo stand Sparco. Il Gaming Rally Contest organizzato con il supporto tecnico di AK Informatica, e allestito all’interno della zona assistenza accanto all’hospitality di ACI SPORT, sarà un momento in cui gli equipaggi iscritti alla gara reale potranno sfidarsi secondo modalità stabilite dall’organizzazione del Rally all’interno di un contesto virtuale.

La SIM RACING AREA verrà allestita da Sparco con i simulatori di guida SIM RIG II con telaio Evolve 3.0, arricchiti di handbrakes per rendere l’esperienza virtuale più vicina alla realtà rally. Il vincitore della Gaming Rally Contest verrà premiato dall’organizzazione del Rally Sanremo, con l’iscrizione alla terza tappa del CIR SPARCO 2021 – la 105° TARGA FLORIO che si terrà dal 7 all’8 maggio 2021 a Palermo.