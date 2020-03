Spelunky 2: si avvicina la data di uscita

Lo sviluppatore di Spelunky 2 Massmouth fa sapere che il gioco si avvicina sempre più alla data di uscita, ma non è ancora disponibile una data certa. Derek Yu, il capo dello studio, afferma: “Sebbene non siamo ancora pronti ad annunciare una data di uscita, ci stiamo avvicinando sempre di più, finalmente riuscendo a implementare le parti più profonde di Spelunky 2 che hanno raccolto polvere nel mio blocco note per anni“.

Derek yu inoltre in un post del PlayStation Blog fa sapere anche alcuni dettagli del sequel che sta per arrivare. Yu afferma di aver lavorato per rendere il gioco più bello, aggiungendo nuovi dettagli per ciascuna area e migliorando quelli che erano già presenti. Il risultato è stato quello di un maggiore equilibrio con una grafica nitida e facile da analizzare e dettagli evidenti facilmente assorbibili durante il gioco.

Anche gli effetti come l’illuminazione e i liquidi risultano più vibranti, al punto da dare una maggiore sensazione di un mondo dinamico e vivente, rispettando l’obiettivo iniziale degli sviluppatori. Dal punto di vista del contenuto Yu fa sapere invece che uno degli obiettivi di Spelunky 2 era quello di rendere ogni corsa più simile a un’avventura personalizzata. Per questo motivo Yu afferma che ci saranno nuovi oggetti che serviranno ad avere “interazioni ovvie e non ovvie con il resto del mondo“e altri personaggi come il negoziante originale di Spelunky che “può aiutare o ostacolare il giocatore in modi inaspettati”

Deathmatch, la modalità multiplayer del gioco, verrà ampliata. Per quanto riguarda l’avanzamento all’interno della modalità avventura, sarà simile a “costruire una piccola comunità di amici e familiari“. Vengono anche menzionati dei miglioramenti che riguardano il comparto audio, al diario e ai menù del gioco.

La data di uscita resta comunque incerta. Spelunky 2 inizialmente previsto per il lancio nel 2019 è stato rinviato. Non ci resta che aspettare il momento in cui il gioco arriverà su PS4 e PC.