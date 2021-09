Spider-Man 2 è il Re di PS5: il trailer ha battuto God of War Ragnarok

Dopo la valanga di nuovi annunci fatti ieri sera durante il PlayStation Showcase, gli appassionati si sono subito riversati su YouTube per vedere e rivedere i propri trailer preferiti. Tra tutti i titoli presentati ieri ovviamente un grande interesse lo hanno ricevuto i nuovi giochi esclusivi targati PlayStation Studios in arrivo da qui al prossimo futuro, che hanno attirato letteralmente le attenzioni di milioni e milioni di giocatori, e tra questi ci sono grandi titoli come God of War Ragnarok e Spider-Man 2.

Ovviamente l’attesissimo God of War Ragnarok ha ricevuto una serie di attenzioni davvero esorbitanti, ma i vero pezzo da novanta è stato Spider-Man 2 di Insomniac. Il team del recente Ratchet & Clank Rift Apart è tornato a cimentarsi sul tema supereroistico di casa Marvel e, dopo la sorpresa dedicata a Wolverine, ha annunciato anche il seguito dello Spider-Man uscito in esclusiva su PlayStation 4 nel 2018.

In termini di visualizzazioni su YouTube, Marvel’s Spider-Man 2 è stato di gran lunga il Re dell’ultimo PlayStation Showcase ottenendo 4,4 milioni di visualizzazioni sul canale ufficiale PlayStation. Ovviamente questi numeri sono attualmente ancora in un crescendo e stanno facendo volare il nuovo titolo targato Insomniac, tanto che ha già raddoppiato le visualizzazioni di un’altra grande esclusiva in arrivo, ovvero: God of War Ragnarok.

La cosa interessante è vedere come se la stanno cavando al momento attuale i dieci giochi più visti su YouTube tra quelli presentati ieri sera durante l’ultimo PlayStation Showcase.

Marvel’s Spider-Man 2 – 4,6 milioni God of War: Ragnarok – 2.6 milioni Star Wars: Knights of the Old Republic Remake – 1.5 milioni Marvel’s Wolverine – 1.3 milioni Grand Theft Auto V – 662 mila Gran Turismo 7 – 589 mila Uncharted: Legacy of Thieves Collection – 506 mila Forspoken – 457 mila Project EVE – 412 mila Marvel’s Guardians of the Galaxy – 334 mila

Vi ricordiamo che, al momento, Spider-Man 2 non ha ancora una data di uscita meglio specificata, ma dovrebbe arrivare su PS5 nel corso del 2023.