Marvel’s Spider-Man 2: nuovi leak svelano informazioni su storia e gameplay?

Marvel’s Spider-Man – di cui potete anche leggere la nostra recensione – è indubbiamente riuscito a imporsi come una delle esclusive Playstation 4 più amate dai videogiocatori, un’epopea che ha saputo conquistare il pubblico portando alla ribalta il nostro amichevole Uomo Ragno di quartiere. Ora, però, in molti fremono per il sicuro sequel che vedremo su Playstation 5, esclusiva potenzialmente capace d’ingolosire tutti gli indecisi che attualmente non sono convinti sull’acquisto della futura home console di casa Sony. Nel corso di questi mesi il gioco ha saputo far parlare parecchio di sé – nonostante attualmente manchi ancora una conferma ufficiale della sua esistenza – e proprio in queste ultime ore nuove informazioni potrebbero essere state svelate.

A quanto pare, infatti, su Reddit è apparso il fantomatico leak di quella che sembrerebbe essere stata una chiamata sul portale Zoom tra alcuni dei membri d’Insomniac. L’occasione sarebbe stata sfruttata per parlare di vari elementi dell’avventura su cui il team starebbe lavorando a pieno regime, con succose novità in termini di storia e gameplay. Per ciò che concerne la sceneggiatura, sembrerebbero essere stati svelati dettagli sulle primissime scene del gioco. Marvel’s Spider-Man 2 dovrebbe infatti iniziare in una New York innevata con Peter Parker in videochiamata insieme a Mary Jane, la quale sarebbe stata inviata in Samkyria per dei reportage sulla guerra. Peter sta continuando invece il suo lavoro al Daily Bugle come fotografo, con però una differenza sostanziale; Jonah Jameson è tornato alle redini della testata e appare intenzionato a cambiare parecchio le cose.

Da un punto di vista più ludico, invece, sono state menzionante missioni secondarie dinamiche a cui verranno affiancate delle quest aggiuntive durante le quali potremo affrontare alcuni storici nemici dell’Uomo Ragno, il tutto in una struttura che parrebbe non differire poi molto da quanto visto nella serie Batman Arkham. Inoltre, è stata citata le presenza della Black Suit, la quale attiverà svariati poteri aggiuntivi legati al simbionte uniti a un sistema di combattimento più veloce. Tale tuta sarà disponibile in qualsiasi momento, con ogni costume indossabile che avrà una sua versione “corrotta”. Sembrerebbe inoltre confermata la presenza di ben due skill tree.

Durante il meeting si è poi parlato delle condizioni meteorologiche, le quali dovrebbero essere presenti in sette variabili principali, il tutto accompagnato da un ciclo giorno/notte più dinamico e presente anche durante le scene d’intermezzo. Inoltre, le diverse condizioni meteo andranno a influire direttamente sul gameplay, seppur attualmente non siano stati dati ulteriori dettagli a riguardo. L’occasione è stata sfruttata anche per citare i DLC previsti, i quali dovrebbero legarsi alle espansioni viste nel primo capitolo permettendo d’entrare in contatto con ulteriori Villain del franchise. In chiusura, è stata nuovamente confermata un’uscita fissata per l’autunno/inverno del 2021, seppur ancora non siano state fornite date più specifiche.