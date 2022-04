Marvel’s Spider-Man è uno dei videogiochi basati sull’Uomo Ragno più popolari e meglio realizzati di sempre. Con l’arrivo dell’Unreal Engine 5, però, sono stati in tanti a chiedersi se il motore di casa Epic Games potesse funzionare al meglio anche con alcuni supereroi. Dopo aver visto un proof of concept su un gioco di Superman, ora tocca al personaggio più popolare di Marvel.

Un programmatore ha infatti realizzato una sorta di tech demo sfruttando un progetto di Unreal Engine 4, integrandolo con l’Unreal Engine 5 e gli asset della demo di Matrix. Il risultato? Decisamente sorprendente. La demo include appunto il personaggio di Spider-Man, con tanto di ragnatela per permettere lo swing tra i palazzi della città fittizia creata da The Coalition ed Epic Games per il lancio del nuovo film di Matrix, avvenuto a dicembre del 2021.

Pur essendo un risultato fino ad oggi decisamente incredibile, la demo ha diversi problemi. In primis, non essendo ottimizzata al meglio, ci sono cali di frame rate decisamente pesanti. Successivamente, il movimento della ragnatela non è ovviamente perfetto e manca ovviamente di sovrapposizione, così come il rilevamento dei bordi, che non sembra preciso. Problemi irrisori, che sono dovuti dalla mancanza di programmatori e di team dedicati alla realizzazione di determinate feature, ma che non incidono comunque sulla qualità generale. Potete ammirare voi stessi il risultato completo di questo lavoro grazie al video poco più in basso.

Insomniac Games è al momento al lavoro su più supereroi Marvel: stiamo parlando di Spider-Man (con un vero e proprio sequel di quel capitolo comparso nel 2018) e un nuovo gioco su Wolverine. Attualmente entrambi i titoli sono previsti in esclusiva su PS5 ma non è ancora stata comunicata una data di lancio. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.