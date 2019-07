Spider-Man Far From Home: il costume sarà introdotto nel gioco PS4

Spider-Man Far From Home proporrà un nuovo costume dell'Uomo Ragno: a breve, potremo anche usarlo all'interno del gioco PS4.

Durante Spider-Man Far From Home avremo modo di vedere il nuovo costume del’Uomo Ragno. Il supereroe Marvel è famoso per i suoi innumerevoli costumi che abbiamo potuto ammirare anche nel gioco esclusiva PlayStation 4 Marvel’s Spider-Man, sviluppato da Insomniac Games. Ora, è stato annunciato che questa nuova tuta sarà introdotta proprio nel gioco sotto forma di DLC gratuito.

L’annuncio è arrivato tramite i canali social di PlayStation, ma è stato rimosso poco dopo. Il DLC dovrebbe contenere due costumi: l’Upgrade Suit e lo Stealth Suit. Il lancio dovrebbe avvenire oggi in Giappone e nell’Amarica del Nord. Non è chiaro però quando sarà disponibile in Europa: non dovrebbe tardare più tanto, in ogni caso. Grazie a queste due aggiunte, il numero totale di tute facenti parte del MCU sale a cinque: ci sono infatti il costume originale, il DIY usato prima dell’incontro con Tony Stark e la tutta Iron Spider. Inoltre, è presente anche i costumi di Raimi e del Spider-Verse.

Questa collaborazione è un’altra dimostrazione del forte legame tra Marvel e i giochi legati ai suoi personaggi. Anche nel caso di Marvel’s Avengers è stato dichiarato che la società disneyana ha quotidiani rapporti lavorativi con Crystal Dynamics. Il team di Square Enix ha accesso a molte persone di Marvel e sta quindi realizzando un gioco originale ma fedele alle fonti di ispirazione; purtroppo, per ora, l’opera non ha convinto appieno, come potete leggere nella nostra anteprima, della quale vi proponiamo anche un estratto.

“Marvel’s Avengers sembra essere un gioco “giusto“, senza lode e senza infamia. Questo deve essere necessariamente considerato come un difetto? Certo che no, ma chi si aspettava qualcosa di sensazionale potrebbe rimanerne deluso. L’uscita è prevista per maggio 2020, e ci sarà occasione per rivederlo e magari provarlo, nel frattempo, però, le sensazioni sono piuttosto tiepide.”