Spider Man Miles Morales, arriva Spider-Cat

Game Informer sembra avere già il titolo tra le mani, per quante clip sta rilasciando durante gli ultimi giorni. Spider Man Miles Morales sembra essere sempre più vicino a diventare un grande titolo di lancio per PS5. Tra Ray Tracing e spettacolarità il titolo di Insomniac mette in atto tutto quello imparato con il titolo dell’Uomo Ragno di questa generazione e aumentare ancora di più il grado di epicità e non solo. Sembra infatti che con questo “DLC” i ragazzi di Insomniac Games vogliano coccolarci un po’ inserendo un personaggio di tutta punta, un felino.

Nel video che potete visionare in questo articolo viene mostrata una missione di salvataggio nella quale dovremo salvare un povero gattino intrappolato e riportarlo al padrone. Ovviamente il nome di questo gatto non poteva non essere Spider-Man. Dopo aver completato la missione sbloccheremo inoltre un costume esclusivo all’interno del gioco che ci permetterà di combattere fianco a fianco con il nostro nuovo amico. Aspettate però, perché non è tutto. Il gattino che ci accompagnerà avrà anche una maschera da Uomo Ragno.

Inutile dire che non vediamo l’ora di poter mettere le mani su questo nuovo titolo dedicato all’amichevole Spider man di quartiere e saggiare tutte le caratteristiche tecniche soprattutto sulla nuova ammiraglia di casa Sony. Ps5 inoltre sembra avere tanti assi nella manica soprattutto dal punto di vista degli accessori, oggi infatti anche i ragazzi di 2K hanno rivelato alcuni dettagli sul Dualsense e su alcune caratteristiche esclusive che la versione del loro titolo cestistico avrà su Playstation proprio grazie al controller.

Voi avete già deciso su quale console puntare il prossimo mese? Siete più attratti dall’offerta del Game Pass di Microsoft, oppure volete l’esperienza delle esclusive PS5 al lancio? Fatecelo sapere con un commento nell’area dedicata, la next-gen si avvicina e noi ve la racconteremo il prima possibile.