Spider-Man Miles Morales ha venduto meno dello Spider-Man del 2018

Ora che è passato diverso tempo dal lancio di PlayStation 5, possiamo cominciare a trarre le somme sui primi istanti di vita della console di nona generazione targata Sony. Tra i giochi di lancio che hanno accompagnato PS5, spiccano tre esclusive degne di nota che stanno facendo divertire, e non poco, gli appassionati. Parliamo del remake di Demon’s Souls svilupao da Bluepoint, Sackboy a Big Adventure e Marvel’s Spider-Man Miles Morales.

Proprio quest’ultima produzione targata Insomniac Games è stata presa in esame dalla redazione di SuperData, che ci ha svelato come se l’è cavata sul mercato la nuova avventura con protagonista lo Spider-Man di Miles Morales. Sfortunatamente sembra che le vendite non siano state così roboanti, con Spider-Man Miles Morales abbia venduto 663.000 copie digitali al momento del lancio sia su PS4 che su PS5.

Stando ai dati pubblicati da SuperData, si nota una riduzione delle vendite del 70% rispetto allo Spider-Man uscito nel 2018. Il primo capitolo con protagonista Peter Parker ha venduto la bellezza di circa 2,2 milioni di copie digitali al momento del lancio, il che significa che è riuscito a vendere all’incirca 1,53 milioni di copie in più rispetto a Marvel’s Spider-Man Miles Morales, il recente titolo uscito su entrambe le console attuali Sony.

Un risultato abbastanza inaspettato, soprattutto se pensiamo all’ottimo successo di critica e di vendite ottenuto dal titolo uscito nel 2018. Siamo sicuri però, che questo non fermerà Insomniac Games dal proporci un secondo capitolo principale delle avventure dei due Spider-Man che possano surclassare quanto visto nei primi due giochi con protagonisti Peter Parker e Miles Morales. Cosa ne pensate delle vendite registrate da questo capitolo stand alone di Spider-Man? Diteci la vostra in un commento.