Spider-Man Miles Morales non è un gioco completo? Tutti i dettagli

Nella serata di ieri, 11 giugno 2020, Sony Interactive Entertainment ha finalmente mandato in onda The Future of Gaming, uno show dedicato ai videogiochi in arrivo su PS5, la console di nuova generazione in uscita a fine 2020. Abbiamo potuto vedere tantissimi trailer (tutti raccolti nel nostro articolo dedicato) e anche la console, con il suo design unico e ben due modelli. È stato un evento ad alto ritmo, carico di presentazioni e nuovi giochi. Trovare un solo nome in gradi di spiccare tra tutti gli altri è difficile, vista l’alta qualità media, ma Spider-Man Miles Morales è certamente uno dei più interessanti. Ora, arrivano nuovi dettagli in merito.

Insomniac Games ha presentato un breve trailer (che potete rivedere qui sotto) di Marvel’s Spider-Man Miles Morales e ha semplicemente mostrato qualche sequenza di gameplay. Non era però chiaro se si trattasse di un gioco completo, di un vero e proprio seguito o di altro. Ora, tramite The Telegraph, possiamo leggere le parole di Simon Rutte, Sony’s VP head of European Business: “Suppongo sia possibile chiamarla un’espansione del precedente gioco. C’è una sostanziale componente dedicata a Miles Morales – ovvero la parte d’espansione – ma inoltre all’interno del gioco ci sono diversi miglioramenti sia al gameplay che al game engine, ovviamente sfruttando alcune delle capacità e delle funzioni di PS5.”

Le parole di Rutte sono in realtà poco chiare: leggendo tra le righe sembra che Marvel’s Spider-Man Miles Morales non sia un vero e proprio gioco completo, quanto più un’espansione inserita all’interno del gioco PS4 rimasterizzato su PS5, oppure una sorta di espansione indipendente simile a Infamous First Light.

Considerando anche i tempi di sviluppo molto brevi, è altamente probabile che si tratti di una versione PS4 potenziata con la stessa mappa del primo gioco e tutta una serie di nuove missioni e nemici, senza però una quantità di contenuto pari a un gioco completo. Per ora, però, non abbiamo informazioni ufficiali a riguardo.