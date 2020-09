Spider-Man Miles Morales occuperà meno spazio su PS5

Ultimamente sono circolate alcune informazioni in merito al peso dei titoli della prossima generazione videoludica, congiuntamente alla memoria di archiviazione delle console che li supporteranno, spingendo l’utenza a pensare che tale sistema possa non essere sufficiente per tutte le esigenze. Tra i titoli ad aver allarmato i videogiocatori menzioniamo Marvel’s Spider-Man Miles Morales, la cui Ultimate Launch Edition – che includerà la versione potenziata di Spider-Man disponibile per PS4 – si è detto che necessiti di almeno di 105GB liberi.

Durante il primo evento dedicato a PS5, l’annuncio di Marvel’s Spider-Man Miles Morales ha letteralmente entusiasmato milioni di fan che da allora non aspettano altro che mettere le mani sul titolo – il quale sarà disponibile già a partire dal day one, che per l’Italia sarà il 19 novembre 2020. Mostrandosi nuovamente al pubblico con l’ultimo evento di settembre, dedicato alla console di prossima generazione Sony, il gameplay di Marvel’s Spider-Man Miles Morales, ha colpito tutti per il suo dinamico combat system, l’evidenza dei maggiori dettagli e gli incredibili effetti di luce. Tuttavia, l’impazienza di giocare al titolo converge inevitabilmente con quella di sapere quanto spazio servirà effettivamente per installare il gioco sulle prossime console.

Basandoci sui dati ufficiali forniti da da Insomniac e Sony, consultabili accedendo al sito ufficiale di PlayStation, si evince che la versione PS4 di Marvel’s Spider-Man Miles Morales sarà più pesante rispetto a quella per PS5. Precisamente parliamo di 52 GB di spazio occupato per la prima e di 50 GB per la seconda. Sebbene non si tratti di una differenza sostanziale, ciò segnala comunque una riduzione effettiva delle dimensioni dei giochi next-gen, nonostante il titolo per PS5 sia qualitativamente superiore rispetto a quello giocabile per l’antesignana PS4. Il merito è dei nuovi algoritmi di compressione e della velocità dell’SSD – come spiegato a suo tempo da Mark Cerny.

Senza necessariamente escludere l’acquisto di espansioni esterne, alcuni tra i videogiocatori che hanno espresso seria preoccupazione in merito alla gestione della memoria della prossima console PS5 potrebbero trovare questo dato vantaggioso, nella speranza che gli 825 GB di PS5 siano realmente tollerabili.