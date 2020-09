Spider-Man Remastered, Peter ha un nuovo volto e non solo!

Oggi Sony all’interno del Blog Ufficiale di Playstation ha rilasciato nuove informazioni su Spider-Man Remastered che vi ricordiamo sarà incluso all’interno della Ultimate Edition della versione per PS5 di Miles Morals. Uno dei più grandi cambiamenti che sono stati apportati al gioco uscito originariamente su PS4 e che sta facendo discutere anche la community è il cambio di volto per Peter Parker che questa volta assomiglia molto di più alla sua versione cinematografica interpretata da Tom Holland e che come per Marvel’s Avengers non presterà le sue fattezze sicuramente per una questione di diritti.

I cambiamenti

Inoltre tra le tante novità che sono state rilasciate troviamo anche una modifica degli shader e dei materiali che vengono utilizzati all’interno del gioco per rendere il tutto ancora più realistico e immersivo soprattutto sfruttando l’hardware di PS5.

All’interno dei video presenti in questo articolo potete infatti avere sia una panoramica sul gameplay in modalità Performance 60fps, sia dare uno sguardo a quello che sarà la nuova interpretazione di Peter all’interno di questa Remastered, che in realtà da come viene descritta sembra essere completamente un altro gioco e faccia assomigliare il tutto ad un lavoro che si avvicina più ad un Remake.

Dalla pagina stessa del Playstation Blog è inoltre possibile avere una panoramica sulle versioni che saranno disponibili all’acquisto.

La Standard Edition di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sarà disponibile in formato fisico e digitale su console PS4 e PS5, a un prezzo consigliato di €59,99. Potete effettuare il pre-ordine della versione digitale qui.

La versione PS4 di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales permette di effettuare l’aggiornamento gratuito alla Standard Edition per PS5. Chi possiede la Standard Edition per PS5 (ottenuta previo acquisto o aggiornamento) può effettuare il download a pagamento di Marvel’s Spider-Man Remastered direttamente dal menu di gioco.