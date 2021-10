Spider-Man starebbe per fare la sua apparizione in un noto battle royale

In questo periodo Fortnite si sta coprendo di una serie di nuovi contenuti a tema Halloween, e fino alla fine del mese il noto gioco Epic Games diventerà sempre più spooky. I dataminer, però, hanno la vista lunga e alcuni di essi avrebbero già adocchiato una delle novità future in arrivo nel battle royale.

Stando ad un recente post del dataminer Hypex, c’è un nuovo eroe Marvel che sarebbe in procinto di fare il suo debutto in Fortnite. Parliamo di Spider-Man, il quale, stando ai primi leak, dovrebbe atterrare sull’isola del battle royale in concomitanza con il nuovo film del Marvel Cinematic Universe Spider-Man No Way Home.

Il rumor parte dai dataminer, i quali hanno scoperto che Epic è al lavoro su un oggetto chiamato WestSausage e che avrà una meccanica in comune a Spider-Man, si potrà dondolare in giro per la mappa, a quanto pare.

HUGE POSSIBILITY FOR A SPIDER-MAN x FORTNITE COLLAB THIS YEAR! Epic are working on an item codenamed WestSausage (could mean Web Slinger) and it has swinging mechanics! (here is some text of it: "Swing Attach Location, Swing Detach Time, Swinging, Swing Accelerate, Swing Jump" pic.twitter.com/9Na4MGNwW4 — HYPEX (@HYPEX) October 12, 2021

Al momento Epic Games non ha ancora ufficializzato nulla, ovviamente, ma non manca troppo all’uscita del nuovo film di Spider-Man, che ci chiarirà il futuro del personaggio anche all’interno di Fortnite.