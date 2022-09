Sono quasi passate due settimane dal lancio di Splatoon 3, e quella che è una delle IP più giovani di Nintendo sta vivendo un primo periodo di vita a dir poco eccezionale. In soli tre giorni il coloratissimo titolo per Nintendo Switch è riuscito a vendere la bellezza di oltre 3 milioni di copie solamente in Giappone, ma anche in Italia non se la sa cavando per niente male. Il terzo capitolo di Splatoon, infatti, sta regnando anche nella nostra penisola battendo qualsiasi opponente.

Ad annunciare l’ottimo risultato di Splatoon 3 anche in Italia è stata IIDEA, con l’associazione che rappresenta il videogioco nel nostro bel paese che ha pubblicato i dati relativi alle vendite videoludiche della scorsa settimana. La cosa più incredibile dei dati sul nuovo Splatoon è che sono state prese in esame solamente le vendite in formato fisico, e nonostante ciò il titolo Nintendo svetta sia nella classifica generale che in quella dedicata ai giochi più venduti su console.

Subito sotto Splatoon 3, sia in seconda che in terza posizione, troviamo NBA 2K23, con la nuova stagione virtuale di basket che si dimostra sempre più in voga anche in Italia. La scorsa settimana non ha trovato alcun spazio sul podio FIFA 22, il che è sicuramente una curiosa anomalia per il gioco calcistico per antonomasia per il pubblico di videogiocatori italiani. Il nuovo NBA ricopre le stesse posizioni in entrambe le classifiche con le versioni PS5 e PS4, rispettivamente in seconda e terza posizione.

È online la classifica settimanale dei #videogiochi più venduti in Italia. Essa fa riferimento a dati combined, sommando le vendite retail a quelle digitali. L’asterisco è indice di dati esclusivamente retail.https://t.co/n1DTMS4COk

Week 36 | 5 settembre – 11 settembre 2022 pic.twitter.com/9950dWrwiT — IIDEA (@IIDEAssociation) September 19, 2022

Come accade solitamente, il discorso cambia completamente quando andiamo ad guardare la classifica dei giochi più venduti su PC. A svettare su tutti c’è il solito indomabile Grand Theft Auto 5, che su PC continua a fare numeri impressionanti anche grazie alle mod RP. In seconda posizione ritroviamo la new entry NBA 2K23 e a chiudere in terza posizione c’è Rainbow Six Siege.